Giurì onore: cos'è, come funziona e perché è stato chiesto da Giuseppe Conte

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del giurì d'onore, dopo che Giuseppe Conte lo ha richiesto perché sentitosi ingiustamente accusato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo cos'è e come funziona.

Giurì d'onore in Parlamento: cos'è e come funziona

Da quando è iniziato il Governo Meloni, il giurì d'onore è stato richiesto per ben due volte, ma cos'è? Si tratta di una possibilità che viene data ai deputati nel momento in cui, durante una discussione, si sentono accusati di fatti che, in un modo o nell'altro, possono ledere la propria onorabilità. In casi di questo tipo, il deputato in questione può chiedere al presidente della Camera di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa.

Il giurì d'onore è previsto dal regolamento della Camera, all'articolo 58. La nomina dell'organismo parlamentare presuppone tre elementi: l'addebito personale e diretto di un parlamentare nei confronti di un altro nel corso di una discussione; l'attribuzione di fatti determinati e non l'espressione di un giudizio o una opinione; la possibilità che la Commissione di indagine, priva di poteri coercitivi, possa acquisire elementi di conoscenza in ambito parlamentare o tramite testimonianze spontanee degli interessati.

Richiesto il giurì d'onore, il presidente della Camera assegna "un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione".

Chi sono i componenti del giurì d'onore?

Il giurì d'onore è composto da uno o più membri, in numero dispari, che possono essere nominati dalle parti, dal presidente del Tribunale dove pende il procedimento o da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti tra persone iscritte in appositi albi e approvati dal presidente del Tribunale.

I membri della Commissione devono accettare la nomina con un atto scritto e pronunciarsi entro tre mesi dalla firma. In casi gravi, può esserci un prolungamento di altri tre mesi. Le sedute non sono pubbliche e tutti i partecipanti sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne il procedimento. Il verdetto, invece, è pubblico.

Giurì d'onore: nel Governo Meloni è già stato chiesto due volte

Da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio, il giurì d'onore è stato chiesto due volte. La prima, a febbraio del 2023, da parte del Partito Democratico. Il motivo? Le affermazioni di Giovanni Donzelli in Aula sul caso Alfredo Cospito. Il deputato di Fratelli d'Italia aveva accusato il PD di aver visitato in carcere a Sassari l'anarchico non tanto per accertarsi delle sue condizioni di salute ma per fare gli interessi dei mafiosi al 41 bis.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana aveva così nominato una commissione d'indagine per "giudicare la fondatezza delle accuse" ai danni del Partito Democratico. Presieduto da Sergio Costa e composto da Fabrizio Cecchetti, Annarita Patriarca, Roberto Giachetti e Colucci, il giurì d'onore si è concluso con Donzelli che ha ritrattato le sue dichiarazioni ed è stato assolto.

Negli ultimi giorni, invece, è stato Giuseppe Conte a chiedere di essere tutelato, in modo da "accertare le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula sul Mes".