È morto all'età di 78 anni Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri di cui è rimasto al timone per 20 anni. Ecco chi era.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato tra i primi a dare la triste notizia della morte di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri. Si è spento all'età di 78 anni dopo una lunga carriera nel mondo dell'industria.

Chi era Giuseppe Bono

Giuseppe Bono è nato nel 1944 in provincia di Vibo Valentia, a Pizzoni, si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Messina nel lontano 1970, consegnando una tesi titolata "Budget e Piani Pluriennali in una grande Azienda".

Un titolo che sembra quasi preannunciare quale sarà il suo valore nel mondo del lavoro, non un predestinato ma un uomo che attraverso lo studio e la passione è riuscito a conquistare l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, oltre che di Cavaliere della Legion d'Onore.

Nel 2006 riceve la laurea honoris causa in Ingegneria Navale dall'Università di Genova.

È stato inoltre titolare della cattedra di sistemi di controllo di gestione alla Luiss di Roma, incarico che ha ricoperto fino al 2010.

Nel 2017 riceve l'ennesimo premio, a coronamento di una carriera ricca di successi, il Trofeo della Personalità Italiana 2017 conferitogli dalla Camera di Commercio Francese in Italia.

La carriera in Fincantieri

Giuseppe Bono arriva in Finmeccanica nel 1993 e, fino al 1997, ricopre la posizione di direttore centrale pianificazione e controllo amministrazione e finanza.

È nel 2000 che arriva poi il definitivo salto di qualità e che viene nominato amministratore delegato e direttore generale.

Nel 2002 inizia il suo percorso in Fincantieri, ricco di successi e soddisfazioni che culmina nel 2014 quando riesce a raggiungere Piazza Affari.

Un uomo lungimirante, in grado di capire le esigenze di mercato e di apportare le giuste migliorie all'azienda.

È stato in grado di trasformare una buona realtà in uno dei più noti e rispettati complessi cantieristici del globo, ed è anche per questo che ha attirato su di sé la stima dei colleghi e di altre grandi personalità, che in queste ore non risparmiano parole di cordoglio.

Le parole di Giorgetti e di Crosetto

Il neo Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha nascosto il suo dolore per la morte di Giuseppe Bono, che considera un grande appassionato dell'industria italiana.

"Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. Maiora Premunt mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi. Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda: anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l'industria italiana."

Tra i primi a dare la notizia, attraverso un tweet dal suo profilo ufficiale, è stato Crosetto, Ministro della Difesa.

"È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d'industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l'Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo. RIP"

Questo il testo presente nel tweet di Crosetto, fortemente colpito dalla perdita non solo di un capitano d'industria, ma anche di un amico.

