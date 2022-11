Giuseppe Conte parla a tutto campo. Sulle alleanze per le Regionali nel Lazio detta le condizioni. Meloni in continuità con Draghi. Le sue parole.

Giuseppe Conte ha tenuto in serata una conferenza stampa che era principalmente incentrata sulle Elezioni Regionali nel Lazio ma il leader del Movimento 5 Stelle ha anche inserito alcuni elementi di politica nazionale.

Conte ha lanciato un monito al Pd: "Niente inceneritori" se si vogliono alleanze con il Movimento 5 Stelle. Ecco le sue parole e i passaggi più importanti.

Giuseppe Conte: "Nel Lazio serve un programma radicalmente progressista"

Conte parte dalle Elezioni regionali nel Lazio: "Ne ho sentite tante e troppe. I problemi dei cittadini del Lazio non sono il campo largo o il campo stretto. Il problema è il campo di battaglia che affrontano tutti i giorni nella sanità, donne che attendono mesi e mesi prima di una ecografia".

M5S vuole mettere sul tavolo una proposta politica forte senza ambiguità sul tema lavoro e ambiente. Le recenti elezioni politiche insegnano che la logica del voto utile, perchè siamo i meno peggio, non porta da nessuna parte e non paga. E' una impostazione bocciata dagli elettori. Con umiltà vogliamo offrire una proposta politica seria che possa entusiasmare i cittadini. Di fronte a risposte inadeguate delle forze di destra.

"Non basta - aggiunge Conte - essere progressisti ma occorre esserlo nei fatti, ci appelliamo per costruire insieme un progetto con linea di azione forte e progressista. Che deve contemplare alcuni punti cardine. Ambiente e smaltimento di rifiuti, mai con la costruzione di nuovi inceneritori. Mai per noi.

Non accettiamo la logica della costruzione di nuovi inceneritori. Dire no a questo è un dire sì al futuro. Follia di sistema incenerire le materie prime, le dobbiamo recuperare, valorizzare e riutilizzare.

Giuseppe Conte: "Basta nomine politiche nella Sanità"

Altro tema cardine individuato da Conte: "Basta nomine politiche nella sanità".

"Vale per il Lazio e per le altre Regioni che vanno al voto. Rompere il connubio politica-sanità. Non vogliamo che i presidenti di regione abbiano la discrezionalità nell'individuazione dei direttori regionali delle aziende sanitarie. Servono persone qualificate e competenti che non rispondono a logiche di partito".

Siamo disponibili a lavorare in questa direzione, a individuare un candidato che possa essere interprete di questo programma. Un degno interprete di questo progetto che definisce le massime garanzie. Occorre sapere dire dei no.

Giuseppe Conte: "Si vince se si ha un progetto serio e coerente"

A un giornalista che gli ha chiesto se senza alleanza col Pd si consegna il Lazio alla destra Conte risponde:

"Rispetto le opinioni di tutti. Si vince se si ha un progetto serio e si è coerenti altrimenti non si va da nessuna parte, occorre linearità e correttezza. Col Pd, con questi vertici abbiamo difficoltà a sederci allo stesso tavolo. Non ci sono questioni personali, è difficoltà che nasce da questioni politiche serie, abbiamo fatto un percorso in comune, poi nel DL aiuti è arrivata una norma su un inceneritore, che ha rotto un percorso comune".

Il nostro no al riarmo è per genuina e radicata convenzione, abbiamo parlato di agenda sociale, il nostro alleato ci ha puntato il dito contro. Abbiamo avuto una frattura dentro molto dolorosa nel Movimento. Il Pd ne dovrebbe sapere di fratture visto che è arrivata quella di Renzi. Gli scissionisti sono andati in tutte le tv e si trattava anche del ministro degli Esteri e sono andati ad accusarci delle peggiori nefandezze. Pd non è stato silente ma li ha candidati tutti nelle proprie liste.

Chiaro che abbiamo difficoltà politiche oggettive. Pd voleva darci il colpo di grazia. Ma noi parliamo di programmi e contenuti, non portiamo rancore. Mondo del Pd ci chiede atto di generosità, nostra generosità non esiste con scarsa chiarezza su programmi e nostri valori e principi. Chi c'è è benvenuto.

Giuseppe Conte a ruota libera su Gualtieri, Calenda, Renzi

A domanda sul bilancio di un anno di Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Conte risponde che i "problemi di Roma mi pare siano rimasti tutti sul tavolo, fuga in avanti c'è stata solo con gli inceneritori".

"Non ho un nome per il Lazio" risponde a chi gli chiede se ha già individuato un possibile candidato.

C'è anche una domanda se vede Calenda e Renzi come possibili intelocutori:

"Renzi e Calenda? La risposta la danno già loro, affidano alla logica dell'insulto la volonta di distruggere il Movimento 5 Stelle. Impossibile sedersi intorno ad un tavolo. Ho parlato di punti qualificanti di una agenda progressista. Come possiamo definire un programma di lavoro insieme con "forze politiche che fanno del neo liberismo il loro fulcro dell'azione politica al di là degli insulti che ci rivolgono?".

Giuseppe Conte sul Governo Meloni: "Aspettiamo la Legge di Bilancio"

A domanda sul Governo guidato da Giorgia Meloni:

"Aspettiamo la Legge di Bilancio, ci hanno già anticipato che non andiamo molto lontani da atteggiamento iper prudente del Governo Draghi. Avevano preannunciato sfracelli su aiuti alle famiglie, 10 miliardi erano nel cassetto, ci saranno 11 miliardi di risorse in deficit, ditemi voi se sono adeguate?".