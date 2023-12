Giuseppe Conte, quanto guadagna? E' il politico più "povero" del Parlamento

Dopo aver vestito i panni di presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha deciso di restare in politica e si è reinventato come leader del Movimento 5 stelle. Quanto guadagna? Stando alla dichiarazione dei redditi parlamentari, i suoi compensi sono più 'poveri' dei tanti colleghi.

Giuseppe Conte: quanto guadagna il capo del Movimento 5 stelle?

Le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari parlano chiaro: Giuseppe Conte è uno dei politici più 'poveri', nonché il leader che ha incassato meno nel 2022. Ricordiamo, infatti, che la normativa attualmente in vigore prevede che i membri del Governo rendano pubbliche, in modo più o meno integrale, le proprie ricchezze.

Stando a quanto si apprende, Conte è il politico che guadagna meno. L'ex presidente del Consiglio, tornato ad avere un ruolo di punta come leader del Movimento 5 stelle, ha dichiarato un reddito annuo di 24.359 euro, con un imponibile che, a causa di una serie di oneri deducibili, scende a 14.905 euro.

Pertanto, Giuseppe percepisce uno stipendio di poco più di 2 mila euro al mese. Una cifra che, se messa a confronto con le retribuzioni degli altri parlamentari, sembra incredibile.

Giuseppe Conte è il politico più povero: gli stipendi degli altri

Ammesso che la dichiarazione dei redditi di Conte, pari a 24.359 euro annui, corrisponda a verità, diamo uno sguardo ai guadagni degli altri leader politici più in vista. Strano ma vero, Matteo Renzi è il politico che ha incassato di più, ben 3.217.735 euro. I redditi di alcuni colleghi non sono da meno: Giorgia Meloni 293.531 euro, Elly Schlein 94.725 euro, Matteo Salvini 99.699 euro e Nicola Fratoianni 104.212 euro.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché il leader del Movimento 5 stelle guadagna così poco? La risposta è facile: la dichiarazione dei redditi si riferisce al 2022, anno in cui Giuseppe non ha avuto alcun incarico retribuito in Parlamento. E' stato eletto a settembre, per cui nella sua dichiarazione dei redditi sono comparsi solo gli ultimi quattro mesi del 2022. Nei mesi precedenti, l'avvocato pugliese era già alla guida del M5S ma non percepiva alcuna retribuzione e non integrava il reddito con altre attività professionali.

Pertanto, Conte non è il politico più 'povero', ma soltanto quello che nel 2022 ha guadagnato meno. Non a caso, le dichiarazioni dei redditi precedenti sono molto, molto diverse: nel 2018, ad esempio, ha incassato più di 1,2 milioni di euro.