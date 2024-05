Mediatrice culturale per il recupero dei più giovani, ha 31 anni, vive a Monza e ha origini senegalesi: in diretta tv ha fatto parlare di sé per l’acceso dibattito avuto con il generale Vannacci. Ecco cos’è successo e chi è Gnima Seck.

Chi è Gnima Seck

31 anni, nata e cresciuta a Monza da genitori senegalesi. Gnima Seck è mediatrice culturale, collabora con l’Associazione Mosaico di Bergamo e si occupa del recupero di più giovani.

Nella sua biografia sul sito del comune lecchese di Caloziocorte si legge:

Negli anni ho lavorato tanto con i giovani per un progetto di recupero dei ragazzi di seconda generazione vicini alla delinquenza (zona Lecco-Calolziocorte). Dai 18 anni ho iniziato a fare la mediatrice culturale, quindi traduzione linguistica e culturale per gli immigrati. Ho molti hobby, mi piace andare in discoteca e fare la fotomodella, aperta al dialogo e alla conoscenza di altre culture.

Il dibattito con Vannacci

In passato si era già sentito parlare di Gnima perché aveva ripreso e denunciato un uomo che l’aveva molestata sul treno, denudandosi e mostrandole le parti intime. Non solo: la 31enne, ospite nel salotto del programma Dritto e Rovescio, è stata protagonista di un accesso dibattito con il generale Roberto Vannacci. In quell’occasione, Gnima ha replicato alle sue dichiarazioni sul tema dell’italianità. Infatti, ha sottolineato:

Sono qui perché tempo fa ha fatto un discorso sull’italianità rivolto a Paola Egonu. Sotto i suoi occhi ha una società in continuo cambiamento e questo vuol dire che non sono solo io, ma siamo in tanti a essere figli di migranti nati e cresciuti in questo Paese. Sono fiera delle origini senegalesi e di essere nata a Monza, nessuna delle due cose deve escludere l’altra.

Non è tardata ad arrivare la risposta del candidato per la Lega alle elezioni europee, il quale ha replicato:

Io non la vedo questa italianità. Lei va fiera di essere origine senegalese e sono d’accordo con lei, probabilmente è una cittadina italiana e ha tutto il diritto di esserlo. L’unica cosa che balza agli occhi è che le sue caratteristiche somatiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana.

Ma Gnima incalza e commenta: