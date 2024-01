Chi era Goffredo Mameli, storia vera, cosa ha scritto e causa della morte dello scrittore

Chi era Goffredo Mameli, lo studente patriota che scrisse l'inno che oggi porta il suo nome? Per quale motivo è stato scritto l'Inno d'Italia? Il suo nome è molto conosciuto, mentre ci sono aspetti della sua vita poco noti.

Che Italia sognava Mameli dedicandogli non solo un testo poetico? Ecco i punti salienti della sua vita, dalla nascita alle cause della morte.

Chi era Goffredo Mameli

Nato a Genova il 5 settembre 1827 da un Ammiraglio della Marina Sarda e dalla Marchesa Adelaide Zoagli Lomellini, già in tenera età, Goffredo Mameli manifesta una fervente passione per la letteratura e la musica, iniziando a plasmare il suo talento attraverso la composizione di poesie e canzoni.

La residenza Mameli, luogo di incontro per vari intellettuali genovesi, influenzò notevolmente la formazione del giovane Goffredo. Durante questo periodo, Mameli beneficiò degli insegnamenti di Giuseppe Canale, attivo sul fronte politico, e successivamente del padre scolopio Agostino Muraglia, di orientamento liberale.

Ricevette la sua prima istruzione presso le Scuole Pie di Genova e successivamente frequentò il collegio di Carcare in provincia di Savona evidenziando il suo talento letterario attraverso la composizione di versi d'ispirazione romantica. A partire dal 1847, conquistato dallo spirito patriottico, arricchì le sue strofe di ferventi spunti politici.

Immatricolandosi all'Università di Genova, Mameli si avvicinò al mazzinianesimo e stabilì contatti con alcuni collaboratori dell'esule, tra cui Nino Bixio.

Nel tumultuoso anno 1848, con lo scoppio della prima guerra d'indipendenza, Goffredo Mameli si unisce come volontario all'esercito sabaudo, impegnandosi attivamente nei combattimenti contro le forze austriache. Durante questo periodo di fervore patriottico, dà vita alla sua opera più celebre: il "Canto degli Italiani", oggi comunemente noto come "Fratelli d'Italia" o "Inno di Mameli". D'ora in poi, la sua vita sarà dedicata interamente alla causa italiana.

Nel corso della festa dello "Scioglimento del Voto" a Oregina il 10 dicembre 1847, non solo recitò alcune delle sue patriottiche composizioni, ma sventolò la bandiera tricolore, sfidando la proibizione governativa. Durante questo evento, la Filarmonica di Sestri Ponente eseguì per la prima volta in pubblico il "Canto degli Italiani".

Nel febbraio del 1848, Mameli si unì a una spedizione di trecento volontari diretti a Milano per sostenere i patrioti lombardi insorti contro il dominio austriaco. Nonostante la repressione violenta della rivolta, il poeta ritornò a Genova, dove collaborò con Giuseppe Garibaldi.

Nel gennaio del 1849, durante la difesa di Roma dalla Francia, Mameli combatté al fianco di Bixio e Garibaldi. La sua partecipazione attiva alla difesa della Repubblica Romana gli costò la vita. Nonostante la febbre, sempre in prima linea nella difesa della città assediata dai Francesi, rimase ferito da una baionetta nemica, in maniera non grave, durante gli scontri. A causa dell'infezione sopraggiunta in seguito alla ferita alla gamba - nel frattempo amputata - Mameli spirò il 6 luglio, all'età di 22 anni.

Le sue ultime parole, "Muore un uomo, ma non muore un'idea," rimangono un monito indelebile della sua dedizione alla causa patriottica. Non "solo" il padre dell'inno nazionale dunque, ma un combattente che ha letteralmente offerto la sua breve vita alla causa patriottica. Le sue spoglie riposano nel Mausoleo Ossario del Gianicolo.

Alla sua vita, forse non completamente nota al grande pubblico la Rai ha dedicato una mini-serie con un cast d'eccezione.

La storia dell'inno di Mameli

Prima di diventare l'inno nazionale italiano, il 'Canto degli Italiani' scritto da Goffredo Mameli, ha incontrato la musica di un altro genovese, Michele Notaro. Nel periodo in cui il musicista si trovava a Torino, con un contratto di secondo tenore e maestro dei cori dei Teatri Regio e Carignano, prese vita il futuro 'Inno di Mameli'. Durante una serata a casa di Lorenzo Valerio - patriota e scrittore - si conversava di musica e politica, quando il pittore Ulisse Borzino, proveniente da Genova, consegnò il testo del giovane Mameli a Notaro. Il musicista lo legge d'un fiato, si commuove, corre a casa perché sente il sacro fuoco della creazione ardergli dentro...senza nemmeno togliersi il cappello corre al pianoforte: il resto è storia.

La potente combinazione di parole e musica ne fecero il canto più amato non solo durante la fervente stagione risorgimentale, bensì anche nei decenni successivi.

Nel testo (molto più lungo delle prime due strofe di otto versi che conosciamo quando suonano l'inno) è forte il richiamo al mito di Roma con 'Scipione l'Africano' ad esempio, o la 'coorte' che era la decima parte della legione romana. Un richiamo della sua cultura classica all'Italia ormai pronta alla guerra d'indipendenza dall'Austria e l'esortazione a combattere uniti contro l'usurpatore straniero per poi raccogliersi sotto un'unica bandiera.

Il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli fu proclamato 'provvisoriamente' l'inno nazionale della Repubblica Italiana. Con la legge 4 dicembre 2017, n. 181, la Repubblica ha riconosciuto definitivamente il testo del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.