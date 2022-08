Si è spento il 30 agosto Mikhail Gorbaciov, ultimo segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS), un protagonista assoluto del Novecento. Passato alla storia per le politiche della glasnot e della perestrojika, due termini russi per indicare rispettivamente maggiore libertà di pensiero e opinione e l’avvio di riforme strutturali per modernizzare il blocco sovietico, coltivava il progetto di condurre l’URSS fuori dalla stagnazione economica e culturale che l’aveva isolata dal resto del mondo. Il risultato fu un’accelerazione del processo di smembramento di tutti gli stati satelliti, fino al 1991, anno ufficiale della fine dell’Unione Sovietica.

Chi era Gorbaciov: i primi anni nel PCUS

Dopo le lauree in giurisprudenza ed economia agraria, Gorbaciov si iscrive al PCUS, dove oltre alla vocazione politica sposerà anche la futura moglie, Maksimovna Gorbaceva. Il futuro segretario del partito inizia la gavetta politica nell’associazione giovanile Komsomol, e in poco tempo viene eletto Primo Segretario del Comitato del Partito di Stavropol, nella regione del Caucaso.

Nel 1979 si trasferisce a Mosca per assumere l’incarico di membro titolare del Comitato Centrale del PCUS. A differenza di altri dirigenti sovietici, Gorbaciov effettua molti viaggi all’estero, che influenzeranno la sua visione della situazione interna dell’Unione Sovietica.

Il cambio di rotta della storia avviene nel 1985, quando Mikhail Gorbaciov viene nominato segretario generale del PCUS.

Il programma di riforme: la glasnot e la perestrojika

A metà degli anni Ottanta l’URSS stava attraversando una profonda crisi interna. L’insuccesso militare dell’invasione dell’Afghanistan, i movimenti di protesta che tornavano nuovamente a riempire le piazze delle principali capitali dei paesi del Patto di Varsavia, l’inceppamento del modello economico obbligavano l’Unione Sovietica a un bivio: difendere a tutti i costi il sistema in vigore, oppure riformarlo. Gorbaciov optò per quest’ultima soluzione, annunciando un piano di riforme che avrebbero scritto un capitolo nuovo della storia dell’URSS, più aperta verso il mondo esterno e più tollerante verso il dissenso. Questo nuovo corso fu indicato con i termini perestrojka (ricostruzione) e glasnot (trasparenza).

Sul piano della diplomazia internazionale Gorbaciov incontrò diversi capi di Stato dell’Alleanza Atlantica (NATO). Dopo essersi recato in Italia per assistere ai funerali di Stato del Segretario del PCI Enrico Berlinguer, si recò nel Regno Unito per incontra il Primo Ministro Margaret Tatcher. Il meeting più importante è sicuramente quello avuto con il Presidente degli Stati Uniti Ronald Raegan, per discutere della riduzione degli arsenali nucleari installati in Europa. Da questo incontro ne scaturì il Trattato INF, in cui le due superpotenze dell’epoca si impegnavano a un massiccio disarmo nucleare.

Sul fronte interno, intanto, le riforme volute da Gorbaciov procedevano, anche se con l’opposizione di alcuni membri del PCUS. Alle imprese venne concessa maggior indipendenza e possibilità di “dialogare” col mercato estero. Contemporaneamente si allargavano le maglie della censura e della repressione del dissenso politico.

Il Nobel per la Pace e il crollo dell’Unione Sovietica

Un programma di riforme così radicale aveva procurato a Gorbaciov un buon numero di nemici. Nel 1989 fu sventato un complotto per assassinarlo, grazie al lavoro di una spia inglese, che operava sotto lo pseudonimo di Tom Shore.

Dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, l’URSS sembrava ormai destinata al tramonto della sua storia. Nonostante questo, la reputazione internazionale di Gorbaciov restava alta, tanto da essere insignito nel 1990 del Premio Nobel per la Pace “per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale”.

Nel 1991 Gorbaciov scampò a un secondo attentato, ordito sempre dai suoi antagonisti politici. Questo fatto gli si rivoltò contro, accusato da Boris Elc’in, nuova figura di spicco nel panorama politico russo, di aver contribuito a creare un clima da guerra civile, anziché costruire il dialogo con i suoi avversari.

Dopo questo episodio il PCUS fu messo al bando, e il 25 dicembre Gorbaciov rassegnò le dimissioni da Capo di Stato. Pochi giorni dopo fu decretata la fine dello Stato Sovietico.

Gli ultimi anni di vita

Negli anni successivi alla dissoluzione dell’URSS, l’ex segretario generale del PCUS è stato per un breve periodo Presidente del Partito Socialdemocratico Unito della Russia.

Sin dalla sua nomina nel 1984, il mondo occidentale l’ha acclamato come l’uomo che ha messo fine alla Guerra Fredda, mentre è molto meno amato in patria. Gran parte dell’opinione pubblica russa, infatti, lo accusa di essere un traditore che ha ridotto la Russia, un tempo grande potenza, in una nazione debole e in mano agli oligarchi. Questo scontento può spiegare, in parte, l’origine del successo di Vladimir Putin, il nuovo zar che vuole ridare forza e vigore a una nazione ferita e umiliata.

Negli ultimi anni di vita Gorbaciov si è avvicinato molto alla religione, nonostante abbia sempre affermato di essere ateo. All’età di 91 anni muore uno dei politici più importanti della storia moderna, che con le sue politiche ha segnato profondamente il Novecento, influenzando fortemente anche gli eventi storici successivi.