Oggi è il giorno della vigilia. Domani Mario Draghi sarà in Parlamento per effettuare le comunicazioni tanto attese. Sarà un discorso di commiato? Sarà un discorso rivolto al futuro e di un'azione di Governo che continua fino alla scadenza naturale della legislatura? Oggi è arduo dire che cosa potrà succedere domani.

Da un lato gli appelli continui al premier potrebbero avere scalfito il suo desiderio di lasciare la guida del Governo dopo il no alla fiducia del Movimento 5 Stelle che non ha approvato il DL Aiuti al Senato.

Dall'altro però in queste giornate la conflittualità politica tra i partiti non è certamente scesa. Vediamo tutte le notizie principali della mattinata.

Crisi di Governo: il primo ministro spagnolo: ”L'Europa ha bisogno di leader come Draghi”

Intanto da sottolineare tra le prese di posizione della giornata quella di Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo che di fatto ha detto che

l'Europa ha bisogno di leader come Draghi.

Sanchez sostiene che l’Italia ha “un ruolo cruciale” nella gestione di crisi come la pandemia o la guerra in Ucraina e le sue conseguenze: situazioni in cui Madrid e Roma hanno collaborato per arrivare a soluzioni, ad esempio sul fronte energetico.

Crisi di Governo: Draghi in mattinata è stato al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella

In mattinata c'è stato un colloquio tra il premier Mario Draghi e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta a Palazzo Chigi. Come noto il segretario dem è una delle figure che si sta più spendendo per risolvere questa crisi con la permanenza di Draghi alla guida del paese.

In seguito il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crisi di Governo: Matteo Salvini ha riunito il vertice della Lega e poi confronto con Silvio Berlusconi

Riunione ai massimi livelli della Lega del leader Matteo Salvini con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari del suo partito.

Dalla riunione sarebbe confermata la linea della Lega:

il partito è indisponibile a proseguire il lavoro con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese.

Ora è in corso un vertice del centrodestra di governo a Villa Grande, dove il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi abita quando è a Roma. Presente anche il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani.

Sconcerto sarebbe stato espresso sul fatto che Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della maggioranza. Attese dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro.

Crisi di Governo, la posizione del ministro di Forza Italia, Renato Brunetta

Se la linea indicata più volte da Silvio Berlusconi e dal coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani è quella ok a Draghi ma mai più al Governo con il Movimento 5 Stelle, uno dei ministri di Forza Italia, Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che

le urne anticipate non sono di per sé una sciagura. Ma serve sempre una attenta valutazione del rapporto costi-benefici, che oggi risulta enormemente squilibrato: i costi delle urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici.

Crisi di Governo: Nardella spiega che sono oltre 1.600 i sindaci che hanno firmato per l'appello per Draghi

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha comunicato che sono quasi 1.600 i sindaci che hanno firmato l'appello per il premier Mario Draghi affinchè rimanga in carica.

C’è un’adesione larghissima – ha aggiunto – che va da nord a sud, dal centrosinistra al centrodestra, e che nasce da una preoccupazione oggettiva, quella che noi viviamo ogni giorno sul territorio. Mai vista una cosa del genere: evidentemente c’è un sentimento fortissimo.

Va ricordato che nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha fortemente polemizzato su questa raccolta firme evidenziando che le istituzioni sono state usate come sezioni di partito.

Crisi di Governo, Conte ricoverato nella notte tra sabato e domenica al Gemelli

Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha trascorso la notte tra sabato e domenica al policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero si è reso necessario per questioni alimentari. Ora il leader dei pentastellati sta bene ed è a casa.

Intanto l'ex premier evidenzia, dopo la riunione del consiglio nazionale, che "ora sta a Draghi decidere".

Il Movimento va verso una ulteriore spaccatura con tanti deputati e senatori che si dicono pronti a votare la fiducia a Draghi.

Crisi di Governo, Renzi: Draghi deve andare avanti fino al 2023

Matteo Renzi, leader di Italia Viva:

"Draghi ha i numeri, quindi deve andare avanti fino alla primavera del 2023. Lo chiede il Paese, lo chiede la gente normale e lo chiede l'Europa. Io Preferirei un Draghi Bis. Non escludo che vada avanti con la situazione attuale senza un pezzo del M5s, i tecnicismi dipendono da lui. Ma deve evitare una trattativa. Gli ho suggerito di andare in Parlamento, fare un elenco di ciò che resta da fare fino al 2023 e che lo prendano o lo lascino. Ma che non ci siano trattative con Salvini, Berlusconi, Renzi o Letta".

Crisi di Governo, Giorgia Meloni e le dissonanze cognitive della sinistra

A sentire la stampa sembra che tutta Italia stia supplicando Draghi di rimanere, come se questo governo fosse nel cuore di tutti gli italiani. Però poi la stessa stampa avverte che se si votasse stravincerebbe chi sta all'opposizione. Tipiche dissonanze cognitive della sinistra.

Lo scrive sui social la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.