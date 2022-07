Si va verso un nuovo confronto tra Giuseppe Conte e Mario Draghi prima del voto sul Dl Aiuti.

Giuseppe Conte ha convocato per la giornata di oggi il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Sembrava che la posizione prevalente al termine delle consultazioni fosse quella che il Movimento 5 Stelle uscisse dall'aula domani a Palazzo Madama al momento di votare la fiducia al Governo sul Decreto Aiuti ma ora si fa strada la possibilità di un nuovo confronto tra Conte e Draghi nel tardo pomeriggio di oggi.

Questa sera ci sarà la riunione decisiva di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle. Ovviamente non si tratta di un problema per l'approvazione del Decreto Aiuti perchè passerà lo stesso per i numeri che ci sono al Senato.

Ma si apre un problema politico visto che il Movimento 5 Stelle in questo caso non voterebbe la fiducia al Governo Draghi.

Movimento 5 Stelle domani al Senato sulla fiducia al Dl Aiuti

Da fonti interne al Movimento 5 Stelle sembrava quindi che l'orientamento prevalente fosse quello di uscire dall'aula domani al Senato per il voto di fiducia sul Decreto Aiuti.

Un'uscita dall'aula simbolica ma che potrebbe essere foriera di importanti novità. In questo caso infatti non è in discussione l'approvazione della misura che dà sostegno a famiglie e imprese ma viene meno quello che fino a poche settimane fa era il primo partito per consistenza parlamentare alla Camera e al Senato.

Prima della scissione di Luigi Di Maio con Insieme per il Futuro.

Mario Draghi una volta comunque approvato il Decreto Aiuti in caso di uscita dall'aula dei senatori M5S potrebbe recarsi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per effettuare una valutazione della situazione.

Con il presidente che potrebbe anche rinviare Draghi alle Camere per vedere se esiste una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento per potere continuare l'azione di Governo. A meno che il confronto pomeridiano possibile Conte-Draghi non porti a un rasserenamento della situazione con il Movimento che rientrerebbe nei ranghi.

Governo Draghi in bilico: si moltiplicano le dichiarazioni, Salvini: ”Se non votano la fiducia al Governo si torni al voto”

Come noto insieme al Movimento 5 Stelle uno dei partiti che è più in sofferenza a stare al Governo Draghi è la Lega di Matteo Salvini. E dal leader del Carroccio sono arrivate parole molto decise nella mattinata del 13 luglio:

Se il governo fa le cose fa avanti – spiega Salvini come riporta il Fatto Quotidiano - se va avanti con ricattini e litigi no. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il M5S. Se il Movimento 5 Stelle non vota un decreto della maggioranza, fine, parola agli italiani. Si va a votare. Se vanno avanti così mi pare che la strada sia segnata, lasciamo perdere altre robe strane. Non saremo noi a cercare pseudo responsabili in Parlamento. Meglio far votare gli italiani che far passare loro 9 mesi sulle montagne russe. Non sarà la Lega a cercare gruppi, gruppetti, pseudo-responsabili, maggioranze, robe notturne. Se il primo gruppo del Parlamento dice basta, basta sia.

Governo Draghi in bilico: Di Maio attacca il Movimento 5 Stelle

Il Partito Democratico rimane sempre al fianco di Draghi con l'obiettivo di dare continuità al suo esecutivo.

L’Italia ha bisogno di un esecutivo forte

ha detto il segretario dem Enrico Letta davanti all’assemblea congiunta dei parlamentari. “No a crisi o voto ad agosto”.

Luigi Di Maio uscito da poche settimane dal Movimento 5 Stelle e leader dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro critica gli ex compagni di partito.

Se si decide di creare una crisi di governo, ci dobbiamo dire quali sono gli effetti: i Cinque Stelle ci devono chiaramente dire se stanno dentro o fuori”.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala:

Mi chiedo chi potrebbe rappresentare il Paese se non Draghi. Serve Draghi, ma non gli auguro resistenza e sfilacciamenti.

Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva

Il governo non può andare avanti come negli ultimi due mesi, se così deve essere, meglio la crisi. Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare. La cosa migliore sarebbe un Draghi bis, tecnico o politico, e senza i Cinque stelle.

Governo Draghi in bilico: gli interventi di Silvio Berlusconi

Molto attivo sui social network Silvio Berlusconi leader di Forza Italia:

La situazione è gravissima – scrive Berlusconi - il Covid sta rialzando la testa, abbiamo la guerra quasi alle porte di casa, l’inflazione erode i risparmi, il costo dell’energia e rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Noi davvero vogliamo affrontare mesi di paralisi invece di lavorare ogni giorno per affrontare queste emergenze? Chi sta mettendo in pericolo la stabilità del Paese dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.

”Ho chiesto un chiarimento – continua - che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente. Per quanto ci riguarda posso solo dire che i numeri consentono di continuare a governare in ogni caso.

”Elezioni anticipate? - chiude l'ex premier - Mi auguro di no. In ogni caso siamo pronti. In queste settimane con i miei collaboratori sto mettendo a punto il programma elettorale con il quale in ogni caso nel 2023 o prima ci presenteremo agli italiani.”

Governo Draghi in bilico: l'analisi di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni leader del primo partito italiano, Fratelli d'Italia, in base ai sondaggi e dell'unico tra i grandi partiti all'opposizione del Governo Draghi non utilizza giri di parole: