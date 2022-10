Giorgia Meloni ha tenuto il primo incontro con tutti i parlamentari eletti di Fratelli d'Italia. Meloni parla ai deputati e senatori dicendo che l'obiettivo è quello di dare vita ad un "governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze". "Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo".

Intanto Silvio Berlusconi pubblica un messaggio particolare su Facebook: "Non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali verso qualcuno".

Verso il Governo Meloni, il discorso della leader di Fratelli d'Italia: “Non posssiamo e non vogliamo perdere tempo”

Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio su Twitter dopo la riunione con i Parlamentari eletti di Fratelli d'Italia.

“Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità".

Verso il Governo Meloni. La premier in pectore: “Affrontiamo la sfida nel momento più difficile per l'Italia”

Meloni sottolinea che in queste elezioni sono stati rotti molto schemi.

“Noi siamo una "cosa" completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi un modello di ispirazione per gli altri un domani".

Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi.

E rivolgendosi ai suoi deputati e senatori: “Ogni volta che entrerete in Parlamento dovrete pensare a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro. Così come dovrete pensare a tutti quelli che non ci hanno votato perché la speranza l'hanno persa. Dovremmo lavorare per far cambiare loro idea".

Verso il nuovo Governo. Meloni: “Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership nella coalizione”

Meloni ha evidenziato che per “la prima volta la destra italiana ha la leadership nella coalizione. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità.

Non ci saranno assenze giustificate alle sedute in Parlamento. Bisogna essere presenti e basta - ha insistito Giorgia Meloni con i suoi Parlamentari.

Meloni ha anche invitato alla sobrietà: "Cercheranno di criticarci per quello che diciamo, facciamo o come ci vestiamo. Perciò bisogna evitare di cercare di comparire a tutti i costi”.

Verso il Governo. Meloni: "Se e quando il presidente della Repubblica ci chiamerà puntiamo a essere pronti il prima possibile"

"Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico – ha detto Meloni -, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del governo. Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia".

Verso il Governo Meloni: la premier in pectore agli alleati: “Governo sia autorevole”

Meloni afferma all'assemblea dei deputati che obiettivo assoluto è dare vita a un "governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”.

Verso il Governo Meloni. Il post di Silvio Berlusconi su Facebook: "Non esistono, non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali"

Da segnalare nella giornata un post di Silvio Berlusconi su Facebook che è stato intepretato come un messaggio ai naviganti in particolare verso Giorgia Meloni anche se non è mai citata.

“Posso dire due cose – scrive Berlusconi sui social network - in astratto, sul piano metodologico. La prima è che a differenza di quanto si legge, non esistono, non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali verso qualcuno. Se questo accadesse – ma non è il caso nostro - non lo potremmo mai accettare".

“La seconda – aggiunge l'ex premier - è che non procederemo con il “manuale Cencelli” in uso nella Prima Repubblica per spartire i posti di governo secondo i pesi delle singole forze politiche, ma utilizzeremo come primo criterio di scelta l’efficienza, la concretezza, la capacità di lavoro dimostrata nel tempo da ciascun candidato”.

Verso il Governo Meloni. La Russa interpellato in serata dai cronisti: “Passi avanti”

Le trattative per la formazione del governo? "Passi avanti". Cosi' Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, oltre che tra i nomi forti per la presidenza del Senato si è espresso lasciando Montecitorio in serata.

Verso il Governo Meloni. Belloni: “Non farò il ministro. Faccio un altro lavoro”

Intanto un nome forse può essere tolto definitivamente dal toto ministri.

"No, non farò il ministro". A parlare è Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, avvicinata dai cronisti a Montecitorio. "Faccio un altro lavoro", ha precisato Belloni.