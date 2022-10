Il Governo guidato da Giorgia Meloni ottiene la fiducia anche al Senato, con 115 voti favorevoli e 79 contrari, 5 sono stati gli astenuti. Dopo aver incassato l’appoggio alla Camera con 235 favorevoli, la premier ha avuto il via libera al suo Governo anche dal Senato.

Meloni nel pomeriggio è intervenuta a Palazzo Madama. Meloni ieri non aveva parlato al Senato ma aveva solo depositato il testo del discorso fatto alla Camera. Oggi Meloni al Senato è entrata nel dettaglio su diversi temi.

Giorgia Meloni su Twitter dopo la fiducia al Senato: ”Manterremo gli impegni”

Intanto da segnalare che dopo l'ottenimento della fiducia al Senato, Meloni ha postato il seguente tweet:

Anche il Senato ha votato fiducia al Governo. Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l’essenza della democrazia. Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia.

Giorgia Meloni: "E' un bene che gli italiani sappiano quale è la condizione che ereditiamo"

In apertura della sua replica al Senato Meloni aveva sottolineato:

"Dal racconto fatto da diverse forze di opposizione sulle difficoltà che ci sono nel paese - spiega Meloni - emerge un quadro molto chiaro. Un quadro che ci aiuta a fare una operazione di verità sul paese che ereditiamo da diverse forze che hanno sempre governato in questi anni".

E' un bene che gli italiani sappiano quale è la condizione che ereditiamo.

"Io sono stata criticata - continua Meloni - in diversi interventi per la mia relazione di ieri alla Camera perchè si è detto che disegnava una visione, un manifesto programmatico ma gli italiani non si aspettavano da me non questo ma risposte concrete".

Sono d'accordo in parte, io ritengo che senza che vi sia una visione e un'idea di Italia da disegnare anche le risposte concrete che si danno rischiano di non essere efficaci.

"Io e Fratelli d'italia non abbiamo mai fatto parte di maggioranze arcobaleno per questa ragione, senza chiarezza sulla visione non si fa strada. Oggi abbiamo risorse limitate, devi scegliere dove vuoi portare la Nazione e poi entri nei provvedimenti concreti. Ieri la visione e poi in quella visione faremo calare i provvedimenti".

Giorgia Meloni e il tema Energia: "Contrasto forte alla speculazione"

Sul tema energia in particolare Meloni ha dato risposte:

"Pensavo di averne parlato anche troppo abbondantemente - dice Meloni - comunque ci torno. "Credo che si debba lavorare su sul contrasto alla speculazione. Priorità assoluta fermare gli speculatori. Ci sono cose da fare a livello europeo. Oggi si ragiona sul "price cap". Incalzeremo l'Europa per una soluzione comune. E ancora separazione tra costo del gas e delle altre fonti energetiche. Lavoreremo a disaccoppiamento crescente e vediamo anche quali saranno le decisioni a livello europeo. Determinazioni nazionali siamo pronti a farle".

E ancora:

Servono interventi calibrati per le imprese e le famiglie e recuperando risorse dalle pieghe del bilancio, dagli extraprofitti e dai ricavi dello Stato.

Infine "servono misure che nel medio-termine liberino l’Italia da una dipendenza energetica inaccettabile. Penso all’estrazione di gas naturale. Penso che le risorse nazionali vadano utilizzate".

"Non ci renderemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima".

Giorgia Meloni sulla Sanità Pubblica: ”Recuperare i tempi delle prestazioni”

Altro tema su cui le opposizioni avevano attaccato Meloni era il poco spazio nella sua relazione alla Sanità Pubblica:

“Sulla sanità pubblica la sfida ora è superare l’emergenza, ha detto Meloni, recuperare i tempi delle prestazioni, che hanno rallentato parecchio. Imparare cosa non ha funzionato nella gestione della pandemia”.

Per la premier occorre puntare sulla “medicina di prossimità, sulla territorialità e sul ruolo dei medici di medicina generale e coinvolgere le farmacie nell’erogazione di diversi servizi".

Giorgia Meloni: ”Salario minimo legale specchietto per le allodole”

Altro tema su cui era stata sollecitata il salario minimo:

"Io penso - spiega Meloni - che il salario minimo legale non rischia di essere una soluzione ma sia uno specchietto per le allodole. La gran parte di chi ha un contratto dipendente ha contratto collettivo nazionale. Ci sono già salari minimi su questo".

"Sfida secondo me è estendere la contrattazione collettiva. Perchè i salari sono così bassi in Italia? Perchè la tassazione sul lavoro è troppo alta. Occorre il taglio del cuneo fiscale".

Giorgia Meloni: "Nessun stravolgimento al PNRR"

Sul PNRR Meloni ha precisato:

"Non ho detto che voglio stravolgere il PNRR. Abbiamo detto una cosa chiara. Non abbiamo mai detto che andasse riscritto, abbiamo detto che il regolamento consente agli stati di fare aggiustamenti su scenari che dovessero cambiare".