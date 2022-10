Il Governo di Giorgia Meloni ha giurato. In mattinata al Salone delle Feste del Quirinale è avvenuto il giuramento del nuovo governo che entra ufficialmente in carica. Domani la cerimonia con il rito della campanella con il premier uscente Mario Draghi e il primo consiglio dei ministri del nuovo esecutivo.

La premier incaricata Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire i due vice premier Antonio Tajani che è anche ministro degli Esteri e Matteo Salvini che è anche ministro delle Infrastrutture. Via via tutti gli altri ministri.

Il Governo Meloni ha giurato; le prime parole della nuova premier: ”Adesso subito al lavoro”

Giorgia Meloni dopo la cerimonia al Quirinale ha poi postato sui social network una foto dell'intero governo scrivendo:

Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro.

Governo Meloni in carica, il messaggio di congratulazioni del presidente dell'Ucraina Zelensky

Naturalmente in brevissimo tempo si sono moltiplicati i messaggi di congratulazioni per il Governo di Giorgia Meloni entrato in carica. Uno dei più attesi è di certo quello del presidente ucraino Volodymir Zelensky.

Zelensky ha scritto:

Mi congratulo con Giorgia Meloni, la prima donna ad assumere la carica di Primo Ministro italiano. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo di proseguire la cooperazione fruttuosa per garantire la pace e la prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo.

Governo Meloni in carica, i messaggi di Von der Leyen e Metsola

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha scritto in un tweet:

Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono.

E ancora la presidente del parlamento Europeo Roberta Metsola:

Congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!.

Governo Meloni in carica, Viktor Orban: ”Grande giorno per la destra Ue”

Il premier ungherese, Viktor Orbán, storico amico di Giorgia Meloni, ha postato una foto assieme alla neo presidente del Consiglio e ha scritto:

Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!.

Messaggio anche dalla leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen:

Estendo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano e a Matteo Salvini, vicepresidente, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa, i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa di nazioni che stiamo chiedendo.

Governo Meloni in carica, le prime dichiarazioni dei vicepremier Antonio Tajani: ”Mio primo atto una chiamata al ministro degli Esteri dell'Ucraina”

Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri ha annunciato in un'intervista al Tg4 quella che sarà la sua prima azione nel nuovo ruolo di ministro degli Esteri.

Il mio primo atto – spiega Tajani - da ministro degli Esteri sarà telefonare al collega, ministro degli esteri ucraino, per esprimere solidarietà a un popolo invaso che sta combattendo per la libertà.

”Chiamerò il collega ucraino Kuleba, per esprimere solidarietà e vicinanza a un Paese che con il sostegno della Nato e dell'Ue sta difendendo la propria indipendenza".

Governo Meloni in carica, le prime dichiarazioni di Matteo Salvini: ”Finalmente si comincia”

Poco dopo la cerimonia di giuramento al Quirinale Matteo Salvini si è insediato nel suo nuovo incarico di ministro delle Infrastrutture. Salvini si è insediato al ministero immediatamente dopo il giuramento e il suo staff ha pubblicato subito la foto seduto alla scrivania del ministero:

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, è nel suo ufficio al dicastero.

Salvini ha poi postato diverse foto del giuramento sui suoi profili social e in particolare una con Giorgia Meloni con scritto: ”Grazie. Finalmente si comincia”.

Governo Meloni in carica, le prime dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci: “Spero la mia esperienza sul campo come medico sarà utile”

Inutile girarci intorno il ministero della Salute per i noti motivi legati alla pandemia è stato uno dei più importanti in questi anni. Sperando che la fase più acuta della pandemia sia alle spalle il nuovo ministro della Salute è il medico Orazio Schillaci.