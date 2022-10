La senatrice a vita Liliana Segre ha portato la sua testimonianza di sopravvissuta all’Olocausto alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Segre ha anche analizzato con Fazio l’attuale situazione politica nazionale e internazionale, esprimendo lo sconforto per il timore che “la Shoah sarà una riga nel libri di storia e poi neanche quella”. E poi le sue opinioni sul Governo Meloni. Ecco le sue parole.

Liliana Segre da Fazio: ”L'emozione di presiedere il Senato”

Segre ha presieduto la prima seduta del Senato di questa legislatura.

”Già io mi stupisco – ha detto Segre – di essere ancora in vita e a 92 anni e me la cavo abbastanza bene. A 92 anni poi essere in quel posto è stata una congiuntura strana, toccava a Napolitano ma purtroppo per ragioni di salute non è riuscito a venire a suonare a quella campanella".

Mi sono chiesto quando mi hanno detto che toccava a me, "sarò in grado". Io non ho mai fatto politica, sono intimidita dall'aula del Senato. Sto attenta a non sbagliare ad andare nel mio posto normale. Figuriamoci a essere presidente della seduta. Ognuno di noi, a ogni età, resta quel bambino che è stato. Il banco della scuola che non ho potuto raggiungere di terza elementare è nella mia testa sempre, quel banco che non ho potuto più occupare nel disinteresse generale. Ma io resto sempre quella scacciata dalla scuola. Ho pensato tanto a questo in quel momento.

Liliana Segre da Fabio Fazio: ”L'antifascismo? Vorrei sperare che ci sia ancora”

L'antifascismo esiste ancora? chiede Fazio.

E Segre: "Ho vissuto una vicenda familiare in cui mio padre aveva un unico fratello che era un fascista della prima ora, era convintissimo. E c'era un continuo scambio di idee tra mio papà, fortemente antifascista, e questo fratello amatissimo: mio zio si era sposato in camicia nera e dopo anni di conflitto fraterno, mio zio tagliò dalle fotografie del matrimonio nel 1938 tutta la sua parte del matrimonio in camicia nera".

Mio zio dopo aver perso tutta la famiglia per le leggi razziali razziste si è trovato a vivere a lungo col rimorso di aver aderito con grande entusiasmo in gioventù al fascismo che gli aveva ucciso il padre, la madre e l'unico fratello.

Se mi si chiede se c'è ancora l'antifascismo? ”Io dico ricordando la disperazione di mio zio, io dico che voglio sperare ci sia ancora l'antifascismo".

Liliana Segre: ”Sono diventata madre e nonna, sono una donna di pace e in pace”

"Una con la mia storia - continua Segre - che è diventata madre e nonna e se vivo ancora un po' magari divento anche bisnonna è oggi una persona felice. La mia felicità è essere diventata mamma e ho goduto enormemente nel diventare nonna, penso che questa sia vita. La nascita di figli e nipoti è vita. Per fare pace con tutta la morte che c'è stata in me ci sono voluti tanti anni ma sono una donna ora di pace e in pace”.

Liliana Segre e la situazione della guerra oggi in Ucraina: ”Non sono molto ottimista francamente”

La guerra tra Russia e Ucraina:

”Non sono molto ottimista francamente, l'invasore penso che abbia delle colpe enormi. Ho assistito al bombardamento su Milano e mi ricordo strade diroccate e visioni terribili. Ma quando mi è capitato di attraversare l'Europa in fiamme, ho visto anche in Germania città diroccate".

C'è in me un tale orrore della guerra, un tale ricordo di cosa porta la guerra. Per cui mi sento assolutamente incapace. Una povera vecchia come me cosa può fare per una guerra così ingiusta. Mi identifico negli ucraini che perdono i loro cari, le loro foto, i loro libri. Le cose della loro vita. Ma non ho capito chi può avere la forza di dire "alt". Parla il Papa, parlano i capi di stato ma la guerra continua ogni giorno.

Liliana Segre sul Governo Meloni: ”Da laica come sono vorrei veramente stare a vedere”

Liliana Segre ha sottolineato a domanda di Fazio sul Governo Meloni appena nato se avesse un consiglio o da dare a Giorgia Meloni:

”Ho molto rispetto per la Costituzione, una guida che tutti dovrebbero avere. Il popolo italiano alle urne ha scelto democraticamente. Il Governo è quello che doveva esserci".

Troppo facile per me trovare motivi di preoccupazione ma da laica come sono - dice Segre - vorrei veramente stare a vedere perché è troppo facile giudicare a priori e, nel mio caso, l'istinto sarebbe fortissimo. Ma io voglio combattere, anche dentro di me, quei pregiudizi che hanno sconvolto molte vite, e voglio essere una spettatrice serena.

Liliana Segre: ”I Maneskin sono ragazzi in gamba, Chiara Ferragni con me è stata molto umile nonostante il suo enorme successo”

Segre ha detto anche la sua anche sui Maneskin, la band del momento: “Sono molto attenta a queste cose. I Maneskin sono ragazzi in gamba, mi piace la loro musica. Non ho capito bene quel ‘Zitti e buoni’, il titolo. Mi interessa, vorrei approfondire. Non ho studiato il testo, a forza di guardare loro ho perso il senso delle parole”.

E su Chiara Ferragni invitata da Segre a visitare il museo dell’Olocausto di Milano e impegnarsi per tramandare ai giovani la memoria degli orrori della Shoah:

”Mi interessa tanto Chiara, lei ha 27 milioni di followers. Lei è abituata al successo continuo da tempo e con me è stata molto umile. E' stata a sentire, io ho nipoti solo maschi e lei è stata una nipote affettuosa”.

"Per 30 anni - analizza Segre - sono andata nelle scuole. Ho collaborato a libri, ho fatto cose che non potevo non fare. Sono una delle ultimissime ancora al mondo, so che con pessimismo ma realismo che la Shoah tra pochi anni sarà una riga nei libri di storia e poi non ci sarà più nemmeno quella”.

”Io vorrei – rivolta a Fazio - che nel memoriale della Shoah tu ti facessi guidare da me, io c'ero”.

"Sarà un onore e lo condivideremo con il pubblico televisivo" ha risposto Fazio.