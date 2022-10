E' il giorno del giuramento del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. Il primo governo guidato da una donna nella storia d'Italia. Alle 10 di oggi sabato 22 ottobre, è previsto il giuramento del nuovo esecutivo al Quirinale. E, dopo una giornata, culminata nella presentazione della lista dei ministri, Meloni ha affidato i suoi pensieri ai propri profili social.

Ho accettato, scrive Meloni, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’incarico per formare il nuovo Governo e ho presentato la lista dei Ministri. Un Esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondere alle urgenze della Nazione e dei cittadini.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente nel pomeriggio anche il presidente Mario Draghi impegnato al Consiglio Europeo e poi ha incontrato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Governo Meloni, ecco la lista completa e corretta dei 24 ministri del suo esecutivo

La presentazione della lista dei ministri da parte di Giorgia Meloni ha avuto anche un piccolo giallo. Nella prima comunicazione effettuata dalla premier erano state comunicate due deleghe a due ministri in maniera errata per un errore di trascrizione, come ha spiegato successivamente lo staff della Meloni.

E' stata corretta la prima comunicazione fatta al Quirinale e la versione corretta prevede Gilberto Pichetto Fratin nel ruolo di ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e Paolo Zangrillo ministro della Pubblica amministrazione.

Ecco la lista completa dei 24 ministri del Governo Meloni.

Come sottosegretario alla presidenza del consiglio sarà indicato Alfredo Mantovano.

Governo Meloni, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Dopo la presentazione della lista dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni, ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questa volta il tempo è stato breve – ha detto il Capo dello Stato - meno di un mese dalla data delle elezioni, anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti.

Come detto il giuramento si tiene oggi alle 10, domani mattina, domenica 23 ottobre, invece è in programma il passaggio di consegne con Mario Draghi con il rito della campanella e il primo consiglio dei ministri del nuovo Governo.

Governo Meloni, la composizione del Governo e le parole degli altri tre leader di partito del centrodestra

Giorgia Meloni ha composto un governo che prevede 9 ministri di Fratelli d'Italia oltre alla premier, 5 della Lega, 5 di Forza Italia e 5 tecnici. Non ci sono ministri di Noi Moderati. Le donne, con Meloni, sono 7 in tutto.

Matteo Salvini in serata ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni con una riga eloquente:

Cinque anni insieme per cambiare l’Italia.

Maurizio Lupi di Noi Moderati ha pubblicato il seguente post social: ”Una squadra di governo competente e di grande qualità".

Facciamo i complimenti a Giorgia Meloni ed a tutti i ministri. Noi Moderati sosterrà convintamente il lavoro di questo governo, con i suoi gruppi parlamentari e le sue proposte. Ora subito al lavoro, governo e maggioranza insieme, con serietà e responsabilità per affrontare l'emergenza del caro-bollette e dare immediati ristori a famiglie e imprese.

Ed ecco le parole di Silvio Berlusconi: