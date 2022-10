Governo, consultazioni del centrodestra al Quirinale. Giorgia Meloni dopo l'incontro con Mattarella: "Coalizione ha indicato me come premier". Le notizie.

Giorgia Meloni ha guidato la coalizione del centrodestra che si è presentata unita alle consultazioni dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Giorgia Meloni ha parlato alla conclusione della breve permanenza negli Uffici del Quirinale con il capo dello stato con al suo fianco i leader di Lega, Matteo Salvini e Forza Italia, Silvio Berlusconi che non hanno preso la parola in quella fase. Ecco le dichiarazioni di Meloni.

Governo, consultazioni al Quirinale, Giorgia Meloni: "Dare alla Nazione un governo nel più breve tempo possibile"

Giorgia Meloni ha sottolineato nella sua dichiarazione:

“La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti delle forze politiche del centrodestra ha incontrato il presidente Sergio Mattarella e ha convenuto con il Capo dello Stato sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo, nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e a livello internazionale".

Governo, consultazioni al Quirinale, Giorgia Meloni: "Tutta la coalizione ha indicato a Mattarella il nome della sottoscritta"

"Tutta la coalizione - ha continuato Giorgia Meloni - che non a caso si è presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha proposto al presidente della Repubblica di indicare il nome della sottoscritta come persona incaricata di formare un governo. Noi attendiamo le determinazioni del presidente della Repubblica e che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare per la storia della nazione e già da ora diciamo che siamo pronti perchè vogliamo procedere nel minore tempo possibile”.

Governo, la premier in pectore poi è tornata agli uffici di Fratelli d'Italia alla Camera

Terminata questa breve fase di dichiarazioni, Giorgia Meloni è tornata negli ufffici di Fratelli d'Italia alla Camera. Meloni avvicinata dai giornalisti ha rilasciato due brevi dichiarazioni dicendo che

il colloquio con il presidente della Repubblica è stato breve e le idee sono chiare.

Meloni ha sottolineato a più riprese che l'incontro è andato bene.

Governo, consultazioni al Quirinale: atteso il comunicato di convocazione della Presidenza della Repubblica

Ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prende qualche ora di tempo e l'eventuale incarico a Giorgia Meloni per la formazione del Governo è atteso nel pomeriggio o in serata.

La prassi, infatti, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l'incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra.

A questo c'è da aggiungere che per una questione di "correttezza istituzionale" si attenderà con ogni probabilità il rientro di Mario Draghi da Bruxelles dove è impegnato per il Consiglio Europeo. Appena Draghi sarà rientrato in Italia nel tardo pomeriggio di oggi potrà partire il Comunicato del presidente della Repubblica per chiamare al Quirinale il nuovo premier da incaricare.

Il Consiglio Europeo dovrebbe terminare per le 14 circa, ci sarà poi l'utima conferenza stampa di Draghi come presidente del consiglio e il premier dovrebbe essere in Italia tra le 17 e le 18.

Consultazioni al Quirinale, Matteo Salvini: "Obiettivo dare un governo di centrodestra all'altezza delle aspettative"

Matteo Salvini, leader della Lega, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al Quirinale, ma in mattinata aveva postato i suoi pensieri su Facebook:

Al Quirinale, con l'obiettivo di dare un governo di centrodestra all'altezza delle aspettative.

"Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo le idee chiare e la squadra è pronta. Gli italiani aspettano risposte".

Ha aggiunto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nei pressi della Camera, in compagnia dei capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, prima di salire al Quirinale per le consultazioni.

Consultazioni al Quirinale, Silvio Berlusconi: "Daremo un contributo decisivo alla nascita del governo di centrodestra"

Silvio Berlusconi è arrivato al Quirinale come primo della delegazione del centrodestra. L'ex premier è arrivato con l'auto nel cortile del Quirinale con accanto a lui Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Dopo pochi secondi è arrivato il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani.

Silvio Berlusconi ha scritto su Facebook pubblicando una foto del quartetto:

La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra.

Consultazioni al Quirinale, verso l'accettazione dell'incarico senza riserva

Il "siamo pronti" di Giorgia Meloni detto al Quirinale fa pensare che la premier incaricata possa recarsi già questa sera al Quirinale quando sarà convocata da Mattarella con la lista dei ministri redatta. In questo caso quindi l'incarico verrà accettato senza riserva e Meloni mostrerà già al Presidente della Repubblica la lista e la composizione del suo esecutivo.

Quindi come detto, si attende che Draghi completi il suo lavoro al consiglio europeo, e poi partirà la convocazione del Presidente della Repubblica per Giorgia Meloni.