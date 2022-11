Primo consiglio dei ministri operativo presieduto da Giorgia Meloni e conseguente conferenza stampa della presidente del consiglio a illustrare tutti i principali interventi.

Meloni ha aperto la conferenza stampa alla quale erano presenti anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, della Salute Orazio Schillaci e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dando i nominativi dei nuovi viceministri e sottosegretari. Ecco le persone prescelte.

Governo Meloni, ecco i nomi dei sottosegretari e dei ministri

Meloni ha comunicato la lista dei sottosegretari e a 8 di questi nei prossimi giorni verrà conferita la delega di viceministro. Ecco gli 8 sottosegretari che diventeranno viceministri:

agli Esteri Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia), alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), all'Economia Maurizio Leo (Fratelli d'Italia), al ministero delle Imprese Valentino Valentini (Forza Italia), all'Ambiente Vannia Gava (Lega), alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) e Edoardo Rixi (Lega), al Lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fratelli d'Italia).

Ecco l'elenco completo dei sottosegretari che chiudono così la composizione del governo, con l'approvazione della lista in Consiglio dei ministri.

Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi; agli Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni. Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari. Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino. Ministero Imprese: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Ambiente: Claudio Barbaro. Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo. Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante. Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon; Istruzione: Paola Frassinetti. Università e ricerca: Augusta Montaruli. Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi. Salute: Marcello Gemmato. Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano.

Meloni ha anche annunciato i nomi dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione Tecnologica), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).

Il giuramento dei sottosegretari sarà il 2 novembre. Al Consiglio dei ministri del 4 novembre verrà attribuita la delega agli 8 sottosegretari che diverranno vice-ministri.

Governo Meloni, la premier: “Servono persone operative sui temi in tempi brevissimi”

Come abbiamo sottolineato in questi giorni – ha spiegato Meloni – abbiamo bisogno di persone che siano operative e al lavoro nel più breve tempo possibile. Come abbiamo completato in breve tempo la squadra di Governo per quel che riguarda i ministri ora ci siamo anche col resto della squadra

Governo Meloni, la soddisfazione di Matteo Salvini: “Orgoglioso della squadra di Governo della Lega”

Grande soddisfazione da parte del vicepremier Matteo Salvini "per i primi provvedimenti su Giustizia e certezza della pena, covid e salute pubblica, sicurezza e contrasto all'illegalità. Sono orgoglioso anche della squadra di governo della Lega, che si rafforza con viceministri e sottosegretari".

Vittorio Sgarbi commenta la sua nomina a sottosegretario alla Cultura

Tra i volti più noti nominati come sottosegretario c'è quello del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ecco le sue parole social:

Ringrazio Giorgia Meloni per la scelta che, in accordo con Maurizio Lupi, ha fatto di una persona che, come ha sempre dichiarato, cerca e pare rispondere ai principi di competenza e merito.

Aggiungo che ho sempre inteso tenere insieme, come indicava Benedetto Croce, e come ha ricordato giorni fa il neo ministro Gennaro Sangiuliano, politica e cultura, che sono state per troppo tempo separate.

"Per questo - continua Sgarbi - voglio ricordare che la parola “conservazione”, che in politica rappresenta il valore di una parte (quella legata alla tradizione) nel mondo dell’arte, dell’archeologia, del paesaggio e dei monumenti, ha un significato universalmente positivo".

"La conservazione del patrimonio artistico è essenziale. E conservatore è colui che si occupa di ciò che la storia ci ha tramandato nelle opere d’arte e nelle testimonianze dell’uomo. Dobbiamo esser conservatori”.

Governo Meloni, i nuovi viceministri e sottosegretari: le parole di Cirielli e Montaruli

Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri scrive:

Ringrazio i tanti elettori che in questi anni mi hanno sostenuto consentendomi di arrivare fin qui. I tanti amici di Partito che in questi anni hanno condiviso questa bellissima militanza. Alla Scuola Militare Nunziatella e all’Arma dei Carabinieri che mi hanno formato. Ai tanti appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che mi hanno sempre considerato un loro rappresentate.

