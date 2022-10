Quanti giorni mancano alla formazione del nuovo governo? È la domanda che più o meno tutti i cittadini, magari poco avvezzi con i lunghi procedimenti istituzionali, si stanno ponendo. Ci avviciniamo infatti alle tre settimane dalla data del voto eppure manca ancora del tempo prima di vedere finalmente insediato il nuovo esecutivo. Le motivazioni sono da ricercare in un processo democratico assai tortuoso, in cui anche la cervellotica legge elettorale ha giocato un ruolo importante, con parlamentari che hanno dovuto attendere diversi giorni per capire se fossero stati eletti o meno.

Concluso il processo di voto, spoglio ed elezione di tutti i membri del Parlamento è dunque iniziato l'iter istituzionale che condurrà pian piano alla formazione del nuovo governo.

Prima di arrivare all'atteso giorno della cerimonia della campanella, evento che segna il passaggio di consegne ufficiale tra l'ex Presidente del Consiglio e il nuovo, sarà necessario però pazientare ancora un po'.

Vediamo dunque le varie tappe che porteranno, presumibilmente, Giorgia Meloni a ricevere l'incarico dal Presidente della Repubblica e quindi a formare la squadra di governo.

14 ottobre: elezione del presidente della Camera

Dopo l'elezione (con l'incognita dei voti all'opposizione) di Ignazio La Russa come nuovo presidente del Senato, il 14 ottobre ha segnato la vittoria di Lorenzo Fontana come terza carica dello Stato, l'esponente della Lega infatti è il nuovo presidente della Camera. Fontana è un volto già noto perché ha coperto l'incarico di ministro per la Famiglia e le disabilità del governo Conte I a ricoprire la terza carica dello Stato.

16 ottobre: scadenza dei termini per la scelta del gruppo parlamentare

Dopo l'elezione in parlamento ogni eletto deve collocarsi autonomamente all'interno di uno dei gruppi parlamentari che si vengono a creare. L'inserimento all'interno del gruppo del partito con cui si è stati eletti non è infatti automatico ma avviene successivamente. Tuttavia è assai improbabile una scelta diversa dal partito di appartenenza già ad inizio legislatura. Entro il 16 ottobre tutti gli eletti dovranno dunque essere collocati all'interno di uno dei gruppi parlamentari.

17 ottobre: convocazione dei gruppi parlamentari

Il giorno successivo alla scadenza dei termini per la scelta del gruppo parlamentare di appartenenza, gli stessi gruppi verranno poi convocati dai rispettivi presidenti di Camera e Senato per la loro costituzione. In questa occasione verranno poi eletti i rispettivi presidenti per ciascun gruppo, i cosiddetti capigruppo.

18 ottobre: inizio delle consultazioni

Dal 18 ottobre in poi, essendo state elette tutte le cariche che dovranno interloquire con il Presidente della Repubblica, le consultazioni, volte ad individuare un/a esponente cui affidare il compito di formare un nuovo governo, possono finalmente iniziare.

Nello stesso giorno si terrà in Senato la prima conferenza dei capigruppo, che occorre a definire la programmazione dei lavori.

19 ottobre: elezione vicepresidenti e capigruppo alla Camera

Il giorno successivo ci sarà poi l'elezione dei vicepresidenti, dei senatori questori e dei segretari d'aula del Senato. Mentre anche la Camera tiene la sua prima conferenza dei capigruppo.

20 ottobre: possibile conferimento dell'incarico

Il 20 ottobre rappresenta la prima data utile al conferimento dell'incarico, da parte del Presidente della Repubblica, di formare un nuovo governo. L'incarico viene per prassi accettato "con riserva" dall'incaricato/a, che subito dopo il conferimento dell'incarico inizierà un rapido giro di consultazioni con le delegazioni politiche dei vari gruppi.

In caso di presenza di una maggioranza parlamentare a sostegno dell'incaricato/a la riserva viene sciolta positivamente. Viene dunque presentata la proposta di lista dei ministri al Capo dello Stato, il quale potrà accettarla, rifiutarla o rifiutare solo alcuni nomi di quelli proposti se ritenuti inopportuni o inadatti.

Seguirà poi successivamente il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il nuovo governo dovrà infine presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento.