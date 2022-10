Brutte sorprese per una comitiva di 40 persone che ha consumato del pesce crudo in un ristorante di Gubbio: tutti colpiti da vomito, dissenteria e malessere diffuso. Sul web si parla di “scena assurde e apocalittiche”.

Non si parla d’altro, il caso di diarrea collettiva che ha colpito una comitiva di 40 persone a Gubbio sta facendo il giro delle piattaforme social, con foto e note audio virali su Whatsapp. Cosa è successo davvero? Cosa hanno mangiato i commensali per essere colpiti da una dissenteria così violenta?

Sembrerebbe che a causare le "scene assurde e apocalittiche” sia stato del pesce avariato, pescato dalla stessa comitiva in una battuta di pesca, ma conservato male. Il ristorante in questione, ubicato a Gubbio, ha preso le distanze dall'accaduto tanto che alcuni hanno messo in dubbio la veridicità di questa vicenda.

Quindi il dubbio resta: la storia della diarrea è vera o falsa? Si tratta di una montatura o di un fatto realmente accaduto ma raccontato in maniera esagerata sui social network? Ripercorriamo l’intera vicenda.

Dissenteria a Gubbio, "responsabile” di tutto il pesce crudo

I crudi di mare sono una delizia per il palato ma, se non conservati bene e abbattuti, possono rivelarsi davvero pericolosi. Questo è ciò che è accaduto a Gubbio qualche giorno fa, tra l’8 e il 9 ottobre, quando una comitiva di 40 persone si è recata in un ristorante della zona per mangiare il pescato del giorno.

Il pesce in questione sarebbe stato pescato dalla stessa comitiva facente parte di una associazione sportiva; qualcosa però non è andato come avrebbe dovuto. Dopo aver mangiato, tutti i membri della tavolata hanno avuto attacchi violenti di diarrea e vomito e qualcuno è svenuto tanto da rendere necessario l'intervento del 118. I bagni del ristorante, soltanto due, sarebbero stati presi d’assalto dai malcapitati con scene “mai viste” e "apocalittiche", dicono gli audio su Whatsapp.

La dissenteria di gruppo a Gubbio è una fake news? Facciamo chiarezza

La tragicomica storia potrebbe essere un clamoroso caso di fake news. I fatti accaduti sembrerebbero “estremi”: persone che vomitano e scappano in bagno in maniera incontrollabile, chiamate al 118, dissenteria in strada e in auto, e chi più ne ha più ne metta. Il tutto trapelato non da fonti ufficiali ma da audio virali su Telegram e Whatsapp, senza che sia possibile verificare chi per primo ha diffuso la notizia e scattato le foto in circolazione.

Insomma, per restare in tema, ci sarebbero tutti gli elementi di un “pesce d’aprile”, ma avariato.

Le dichiarazioni del ristoratore

Un altro elemento a favore della tesi della fake news è la dichiarazione del proprietario del ristorante dove avrebbe avuto origine l'incredibile diarrea collettiva. Queste le sue parole rilasciate a Il Giornale:

"Avevamo permesso ai componenti della società di pesca di pranzare nel nostro ristorante. Il pesce crudo lo hanno portato loro da fuori e, da quanto ne so, lo hanno fatto sfilettare in un altro locale. Quindi noi abbiamo solo ospitato le oltre cento persone. Potrebbe bastare questo per giustificarmi, ma vorrei smentire ciò che sta circolando sui social. Si tratta di chiacchiere che vengono alimentate da voci di popolo". Si è voluto creare un caso che non esiste pubblicando persino immagini scabrose false, poiché le persone immortalate non sono nel mio locale."

In conclusione, in merito a questa vicenda sarebbe giusto parlare di “diarrea”, ma soltanto “verbale”.

