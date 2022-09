Guendalina Tavassi parla di quelle aggressioni subite dall'ex marito Umberto D'Aponte. Una volta è stata addirittura presa a bastonate in testa con una mazza da baseball. L'uomo non si fermava nemmeno di fronte ad altre persone.

Guendalina Tavassi parla delle aggressioni da parte dell'ex marito: "Io presa a bastonate"

La show girl e influencer, al Tribunale di Roma, ha parlato dell'inferno che era costretta a subire quando stava con Umberto D'Aponte. La coppia era spostata dal 2013 e in più occasioni, il marito picchiava brutalmente la Tavassi. Ogni occasione, per D'Aponte, era buona per denigrare, insultare e aggredire la compagna. Le sue violenze non si fermavano nemmeno di fronte ai figli Chloe e Salvatore. L'uomo soffriva di frequenti scatti d'ira e, una volta, come riporta il Corriere della Sera, Guendalina Tavassi aveva dichiarato che dopo una lite D'Aponte "ha spaccato il vetro della finestra che è finito nella culla del bambino". Un'altra volta, invece, il violento marito, ha rotto il naso all'influencer lanciandole un mazzo di chiavi sul volto. Uno degli episodi più gravi è stato quando la Tavassi fu inseguita dal marito che, armato di una mazza da baseball, la prese a bastonate in testa.

Le aggressioni avvenivano anche in pubblico

In più occasioni Guendalina Tavassi si era detta stanca del loro rapporto e voleva procedere con la separazione. Ma cosa faceva il marito? Impazziva fingendo anche di stare male davanti ai propri figli. La decisione di separarsi però era obbligatoria dopo tutto ciò che quella famiglia stava passando. La presenza di altre persone non frenava Umberto D'Aponte che anche di fronte all'avvocato Leonardo D'Erasmo ebbe uno scatto d'ira. Guendalina Tavassi in quell'occasione decise di filmare il marito per paura di una sua reazione violenta e per testimoniarla. La reazione ci fu quando la show girl rivelò all'ex marito che stava riprendendo tutto. D'Aponte, in un impeto furioso, aggredì la Tavassi rompendole il cellulare.

Umberto D'Aponte ora è in carcere

Le aggressioni però non si limitavano alla ex moglie. Su Umberto D'Aponte pendeva un ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi alla sua ex famiglia. Incurante del fatto che per lui sarebbero scattate le manette, D'Aponte un giorno si presentò fuori la scuola dei suoi figli e aggredì l'attuale compagno della Tavassi: Federico Perna. Dal mese di febbraio 2022, Umberto D'Aponte, è in prigione. Nonostante le evidenze, i suoi legali negano qualsiasi tipo di violenza fisica ai danni di Guendalina Tavassi.

Chi è l'ex marito violento

Umberto D'Aponte era una persona ignota alla cronaca e al mondo dello spettacolo prima della sua relazione con Guendalina Tavassi. Imprenditore 38enne nato a Napoli l'11 maggio 1984, ha conosciuto l'influencer grazie a un fortuito incontro in treno sulla tratta Napoli-Milano. La loro relazione è durata poco più di sette anni e tutto sembrava andare per il verso giusto. Purtroppo però, nel 2021, le cose sono cambiate e la Tavassi ha denunciato l'ex marito per i suoi comportamenti violenti.