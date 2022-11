È stata sempre la prima scelta per la gestione delle emergenze territoriali e sanitarie. Per la destra è considerato un po’ il Mr. Wallace di Pulp Fiction in grado di risolvere ogni sorta di problema. Infatti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha subito individuato il suo nome come nuovo assessore alla sanità, dopo le dimissioni di Letizia Moratti. Chi è dunque Guido Bertolaso e qual è la sua carriera di funzionario? Scopriamo di più.

Chi è Guido Bertolaso: dall’esperienza in Africa ai primi incarichi pubblici

Figlio dell’aviatore Giorgio Bertolaso, generale della squadra aerea pluridecorato per le sue imprese durante la Seconda Guerra Mondiale, Guido si laurea nel 1977 in medicina e chirurgia con il massimo dei voti all’Università La Sapienza di Roma. Dopo aver conseguito il Master of Science in Public Health presso la Liverpool School of Tropical Medicine, comincia a svolgere attività di ricerca in Africa nel campo delle malattie tropicali. In questi anni crea e dirige ospedali in zone di guerra. Successivamente il Ministero degli Esteri italiano lo nomina coordinatore di progetti in vari paesi emergenti.

È stato scelto come capo del Dipartimento degli Affari Sociali e vice direttore esecutivo dell’UNICEF. Per l’organizzazione del Grande Giubileo svoltosi nel 2000 ricopre il ruolo di commissario vicario.

Capo della Protezione Civile

Nel 1997 l’esperienza decennale di Bertolaso nel campo della sanità e della gestione della cosa pubblica viene notata dall’allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, che lo nomina Capo della Protezione Civile. L’incarico gli viene confermato anche nel 2001 dal nuovo governo presieduto da Silvio Berlusconi. Nel frattempo sono in arrivo altre missioni per il medico romano, come la gestione dell’emergenza connessa al ritrovamento di siluri nucleari nel Golfo di Napoli a quella dei rifiuti del capoluogo campano. Si occupa anche del patrimonio artistico, quando è nominato commissario dell’area archeologica romana dal ministro della Cultura Sandro Bondi.

L’evento che lo vede maggiormente esposto ai riflettori dei mass media è il terremoto del 6 aprile 2009 de L’Aquila. Bertolaso è investito del ruolo di Commissario straordinario del dopo terremoto, e nello svolgimento dei lavori si scontra a distanza più volte con Enzo Boschi, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, accusato dal capo della Protezione Civile di aver sottovalutato le scosse antecedenti al sisma vero e proprio.

Il 5 novembre 2010 annuncia di voler lasciare la guida della Protezione Civile e rassegna le dimissioni. Il suo posto verrà preso dal vice capo dipartimento della Protezione Franco Gabrielli, passaggio formalizzato il 13 novembre.

La corsa a sindaco di Roma e il nuovo ruolo di Assessore alla sanità lombarda

Terminata l’esperienza di tecnico, Berlusconi chiede a Bertolaso di correre per il comune di Roma alle elezioni del 2016. Questa scelta apre una spaccatura nel centrodestra. In particolare, è Giorgia Meloni ad opporsi alla sua candidatura, e decide di competere lei stessa per il Campidoglio. A questo punto Bertolaso decide di farsi da parte, anche se la sua rinuncia non serve a ricompattare il centrodestra, che si presenta con due candidati: Alfio Marchini, voluto da Forza Italia, e sempre la Meloni, sostenuta dalla sua creatura politica Fratelli d’Italia.

Nel febbraio 2020 esplode la pandemia di Sars Covid-19. La Lombardia è il focolaio d’Italia e la regione più colpita dal virus. I posti in terapia intensiva sono stracolmi, negli ospedali si creano dei reparti appositi per curare i malati di Covid. Il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore alla sanità Giulio Gallera dispongono la costruzione di un nuovo centro ospedaliero nella zona di Fiera Milano in grado di accogliere 200 pazienti. Per la realizzazione è ancora Bertolaso la prima scelta, che viene nominato consulente per l’emergenza Coronavirus.

La controversia tra Fontana e Letizia Moratti, subentrata a Gallera, ha portato l’ex sindaco di Milano a dimettersi dall’incarico. Bertolaso ha accettato la proposta del governatore lombardo di essere il nuovo assessore alla sanità e al welfare.