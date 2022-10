Chi è Guido Crosetto, il possibile nuovo ministro per lo Sviluppo Economico nel prossimo Governo di centrodestra?

Da sempre considerato l’anima moderata di Fratelli d’Italia, Crosetto ha ottenuto il consenso del Parlamento nel momento in cui – a gennaio 2022 – ha ricevuto 114 voti per l’elezione a Presidente della Repubblica. Lui stesso, su Twitter, si descrive così:

Libero da pregiudizi per convinzione, garantista per dna, conservatore per nascita, rispettoso per scelta. Ex tante cose. Ora uomo libero ed imprenditore.

Ma chi è Guido Crosetto, il possibile nuovo ministro dello Sviluppo Economico? Ecco la sua biografia, gli incarichi precedenti e lo stipendio del candidato al MISE.

Chi è Guido Crosetto: breve biografia del possibile ministro

Nato a Cuneo il 19 settembre 1963, co-fondatore di Fratelli d’Italia e presidente dell’Aiad, Guido Crosetto è in corsa per la carica di Ministro per lo Sviluppo Economico del nuovo Governo.

Crosetto è nato in una famiglia di industriali che produceva macchine per l’agricoltura, ed è da sempre considerato l’anima moderata di Fratelli d’Italia. Ad oggi è sposato e ha 3 figli, uno dei quali è nato dalla sua precedente relazione.

Si è diplomato al liceo Classico ed è stato dirigente d’azienda prima di entrare in politica. Non è laureato, nonostante sul sito istituzionale della Camera venne presentato come “laureato in economia e commercio: la notizia fece scalpore.

Al di là di questo, conosce bene il mondo dei sindacati e ha ottime capacità di dialogo con industriali e parti sociali: Giorgia Meloni si fida moltissimo di lui.

Guido Crosetto: l’ingresso in politica e la fondazione di FdI

La carriera politica di Guido Crosetto è ben diversa da quella della leader di Fratelli d’Italia, così come dei suoi colleghi in Parlamento.

Crosetto ha iniziato ad avvicinarsi alla politica grazie alla Democrazia Cristiana, ma è stato anche segretario regionale del movimento giovanile e responsabile nazionale della formazione. È stato sindaco di Marene (in provincia di Cuneo) dal 1990 al 1994.

Nel 1988 ha svolto il ruolo di consigliere economico dell’allora premier Governo Goria, mentre nelle elezioni politiche del 2001, del 2006 e del 2008 è stato eletto in Parlamento prima con Forza Italia e poi con il Popolo delle Libertà.

Dal 2008 al 2011 è stato sottosegretario alla difesa nel governo guidato da Silvio Berlusconi. Successivamente non ha condiviso il sostegno al Governo Monti e ha votato contro diversi provvedimenti di quell’esecutivo.

Infine, è stato tra i fondatori di Alleanza Nazionale, con Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, il nuovo movimento politico di Fratelli d’Italia. Nel 2019 si è dimesso da deputato per svolgere il ruolo di presidente dell’Aiad.

Quanto guadagna Guido Crosetto? Stipendio e patrimonio

Qual è lo stipendio di Guido Crosetto? Considerando l’elezione a deputato per ben quattro legislature, possiamo calcolare brevemente il suo stipendio.

Un deputato guadagna ogni mese uno stipendio pari a 13.971,35 euro al mese, considerando l’indennità mensile, la diaria e i rimborsi vari. Sul sito istituzionale della Camera, invece, non è presente alcuna dichiarazione dei redditi che ci permetta di capire quanto vale il suo patrimonio.

Se dovesse diventare ministro, Crosetto arriverebbe a percepire uno stipendio pari a 9.203,54 euro al mese, che al netto dei tagli risulterebbe circa 4.500 euro al mese.