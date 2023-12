Quanto guadagna Guido Crosetto? Ecco lo stipendio del ministro della Difesa

Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia e ministro della Difesa del Governo Meloni, vanta uno stipendio di tutto rispetto. Vediamo quanto guadagna e da cosa dipendono le sue entrate.

Quanto guadagna il ministro Guido Crosetto?

Classe 1963, Guido Crosetto è nato il 19 settembre a Cuneo. Imprenditore e cofondatore di Fratelli d'Italia, nel 2023 è diventato ministro della Difesa del Governo Meloni. In passato, è stato deputato per quattro legislature, ricoprendo anche il ruolo di sottosegretario alla Difesa durante l’ultimo mandato di Silvio Berlusconi.

Dopo aver fondato Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ricoprendo anche l'incarico di presidente del partito dal 2012 al 2013, si è dedicato soprattutto all’attività imprenditoriale. Dopo essersi dimesso da deputato, ha vestito i panni di presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad) di Confindustria.

Alla luce di quanto detto, una domanda sorge spontanea: quanto guadagna Crosetto? Il ministro della Difesa avrebbe diritto ad uno stipendio complessivo di 9.203,54 euro al mese. Dal mese di luglio 2019, però, dovrebbe esserci stato un taglio del 3,7% per i sottosegretari tecnici. Pertanto, dovrebbe percepire una retribuzione netta di 4.500 euro al mese.

Crosetto: prima di diventare ministro della Difesa guadagnava di più

Stando a quanto si apprende dal web, prima di diventare ministro della Difesa, Guido Crosetto guadagnava di più. Per le quattro legislature ha incassato un'indennità mensile di 11.555 euro lordi, che al netto diventano 5.304,89 euro. A questa cifra bisognano aggiungere: una diaria di 3.500 euro, un rimborso per le spese di mandato di 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi extra per telefono e trasporti.

In totale, un tempo incassava uno stipendio di circa 13.971,35 euro, mentre come ministro della Difesa 'solo' 4.500 euro al mese. E' bene sottolineare che si tratta di cifre che, al momento, non hanno trovato conferma da parte del diretto interessato. Come se non bastasse, nella pagina della Camera della XVIII° legislatura, alla voce documentazione patrimoniale non sono presenti le dichiarazioni dei redditi di Crosetto fino a quando è stato in carica.