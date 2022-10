Nella "rosa" dei totoministri del prossimo governo Meloni spunta il nome di Rasi come papabile al ministero della Salute in sostituzione di Speranza. Ripercorriamo la sua carriera.

La sua attività di medico è riconosciuta in tutto il mondo, così come gli incarichi internazionali assunti. La corsa al Ministero della Sanità lo vede davanti a tutti, persino a Guido Bertolaso, considerato l’uomo delle emergenze e da molti anni venerato dal centrodestra. Scopriamo di più sulla biografia e la carriera di Guido Rasi.

Professione medica e incarichi ricoperti

Nasce a Padova il 9 gennaio 1954. Dopo la laurea in medicina, si trasferisce a Roma dal 1978 al 1990 per esercitare la professione. In seguito lavora all’Istituto di Medicina Sperimentale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel 2005 è direttore dell’Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR a Roma. Tre anni più arriva la nomina alla guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dopo esser stato per più di quattro anni nel cda.

Nel 2011 vola a Londra per ricoprire il ruolo di direttore esecutivo dell’EMA (Agenzia Europea per i medicinali), incarico che però è costretto a lasciare temporaneamente per una decisione del tribunale dell’Unione Europea, che ha riscontrato un possibile conflitto di interesse nella fase di selezione che ha anticipato la sua nomina. Il contenzioso è presto risolto e Rasi può tornare al suo lavoro per un altro quinquennio (2015 – 2020).

In ambito accademico è titolare di una cattedra all’Università di Tor Vergata, e dal 2020 è Presidente del Centro di Sperimentazione Clinica del Policlinico Gemelli di Roma. È coinvolto in prima persona nella gestione della crisi pandemica che si abbatte sull’Italia, in qualità di responsabile della gestione e promozione di studi clinici idonei ad essere adibiti ad hub nazionali. Successivamente viene scelto come consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo.

Aspetti biografici

Guido Rasi è sposato con due figli e vive a Roma. Ha pubblicato numerosi saggi su cancro, allergie e immunità. La professione medica era da sempre il sogno della sua vita, sin da quando era bambino. Va molto orgoglioso di essere stato campione italiano di nuoto, perché quell’esperienza gli ha insegnato quanto il sudore e la fatica possono ripagare in termini di soddisfazione e traguardi personali. È amante della parmigiana di melanzane e del buon vino, in particolare del Valpollicella Superiore.