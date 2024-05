Hasan Hamis, chi è il 37enne che ha accoltellato un poliziotto a Milano

Irregolarmente in Italia dal 2002, Hasan Hamis è il 37enne che ha accoltellato un poliziotto all stazione Lambrate di Milano, riducendolo in fin di vita. L’uomo, di origini marocchine, ha un curriculum da delinquente da far paura, eppure gira indisturbato nel Belpaese da 22 anni. Vediamo chi è, quali reati ha commesso e che fine farà adesso.

Hasan Hamis: chi è l’uomo che ha accoltellato un poliziotto a Milano

Hasan Hamis, 37enne originario del Marocco, è arrivato in Italia il 18 dicembre del 2002. In realtà, potrebbe essere giunto nel Belpaese anche qualche tempo prima, ma soltanto in quell’anno è stato fermato e identificato per la primissima volta. Si trovava a Napoli e la polizia l’ha trovato sprovvisto di documenti. Ha usato uno dei suoi 22 nomi falsi ed è stato rimesso a piede libero. Fortunatamente, da questo momento in poi è stato individuato grazie al codice unico che viene assegnato agli stranieri durante il primo foto segnalamento in Italia, che fornisce anche le impronte digitali.

Nel 2004, Hasan è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Napoli. Eppure, non viene imbarcato su un aereo diretto in Marocco, ma viene lasciato libero. Trascorrono altri anni, durante i quali viene fermato e condannato per altri reati, come: rapina aggravata, furto, lesioni personali, danneggiamento del patrimonio, droga e sequestro di persona. Nel 2012, viene nuovamente fermato in Campania e invitato a lasciare l’Italia. Ovviamente, questo provvedimento di espulsione viene inascoltato come il precedente.

Tra il 2013 e il 2020, Hamis viene più volte detenuto in carcere, sia a Poggio Reale (Napoli) che ad Ariano Irpino (Avellino). La gattabuia, almeno nel suo caso, non è stata rieducativa. Nel 2021, la questura di Avellino ha provato a mettersi in contatto con il Marocco per organizzare la sua espulsione, ma non ha ricevuto risposta. La prassi, infatti, prevede che il Paese di origine ne riconosca l’identità e la cittadinanza. Così, nel mese di luglio del 2023, il prefetto di Avellino riprova a cacciarlo dall’Italia, provando a rinchiuderlo un uno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). La beffa? Non c’è posto, quindi Hasan è nuovamente libero, con l’obbligo – ovviamente inascoltato – di lasciare il suolo nostrano entro 7 giorni.

Hasan Hamis dopo l’accoltellamento: che fine fa adesso?

Domenica 5 maggio 2024, Hasan Hamis viene fermato sul treno Italo all’altezza di Bologna perché, con un rasoio in mano, minaccia i passeggeri. La Polfer riesce a bloccarlo, ma lo rimette in libertà con una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. A questo punto, il 37enne arriva a Milano e nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio accoltella il vice ispettore capo Christian Di Martino, riducendolo in fin di vita, presso la stazione di Lambrate.

La polizia è stata costretta ad intervenire perché Hasan stava camminando sul binario 12, lanciando pietre ai passanti di sotto. Aveva già colpito alla testa una 55enne, quando il poliziotto ha provato a fermarlo con il taser. Quest’ultimo non fa effetto e quando prova a bloccarlo a mani nude, Di Martino viene accoltellato.

Mentre il poliziotto lotta ancora tra la vita e la morte, Hamis è stato portato nel carcere di San Vittore. Interrogato, si è detto dispiaciuto per quello che è successo, giustificando l’aggressione con la sua vita da senzatetto, fatta di stenti e disagio. Difeso dall’avvocato Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, il 37enne è in attesa di scoprire cosa deciderà il gip di Milano Lidia Castellucci tra la richiesta di convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.