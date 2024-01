Chi sono gli Houthi, e cosa sta succedendo in Yemen e nel Mar Rosso

Recentemente, il termine "Houthi" è diventato un argomento centrale nei media mondiali. Ma chi sono gli Houthi? Questo gruppo ribelle yemenita, noto per le sue azioni militari e la sua ideologia, ha attirato l'attenzione globale per i suoi attacchi nel Mar Rosso e il Canale di Suez, vie cruciali per il commercio internazionale.

Chi sono gli Houthi Yemeniti e chi è il loro leader

Abdul-Malik al-Houthi, meglio conosciuto come Abu Jibril, è il leader politico e religioso degli Houthi. Nato nel 1979 a Saada, nel nord dello Yemen, Abdul-Malik proviene da una famiglia influente che includeva anche Hussein al-Houthi, fondatore del movimento e membro del Parlamento yemenita. Dopo la morte di Hussein, Abdul-Malik ne ha preso il posto alla guida del movimento.

Gli Houthi hanno costruito la loro ideologia sull'opposizione a Israele e agli Stati Uniti, unendosi a una triade nota come "asse della resistenza", che include Hamas nella Striscia di Gaza e Hezbollah in Libano. Il movimento ha guadagnato ulteriore notorietà nel 2014, quando una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita è intervenuta nello Yemen per contrastare la loro ascesa al potere.

Chi ha invaso lo Yemen

L'intervento dell'Arabia Saudita nello Yemen, avvenuto nel tentativo di contrastare l'ascesa degli Houthi, ha innescato una guerra civile devastante, portando alla morte di centinaia di migliaia di persone e causando gravi crisi umanitarie.

Recenti negoziati tra gli Houthi e l'Arabia Saudita hanno generato un barlume di speranza per la pace nella regione, con il riconoscimento da parte saudita del diritto degli Houthi a governare la parte settentrionale dello Yemen. Questa apertura verso un dialogo potrebbe rappresentare un passo cruciale verso la risoluzione del conflitto.

Inizialmente un piccolo gruppo di ribelli, gli Houthi hanno ricevuto nel tempo ingenti finanziamenti, soprattutto dall'Iran, un alleato chiave nella loro lotta. Questi fondi sono stati fondamentali per potenziare il loro arsenale militare, consentendo loro di dotarsi di droni a lungo raggio e missili balistici antinave, aumentando così significativamente la loro capacità offensiva e difensiva nel contesto del conflitto yemenita.

Gli attacchi marittimi degli Houthi

Gli Houthi hanno giustificato i loro attacchi nel Mar Rosso come un modo per protestare contro le azioni di Israele a Gaza e per mostrare solidarietà al popolo palestinese. Queste azioni hanno incluso attacchi a navi dirette verso o partite da Israele.

Gli Houthi hanno condotto diversi attacchi contro navi commerciali. Uno degli episodi più rilevanti è stato il sequestro della nave Galaxy Lander, dirottata verso un porto yemenita con a bordo un equipaggio prevalentemente filippino.

L'Iran, noto sostenitore degli Houthi, ha giocato un ruolo cruciale nel fornire assistenza finanziaria e militare al gruppo. Questo sostegno ha permesso agli Houthi di migliorare le loro capacità belliche e di esercitare un'influenza significativa nella regione.

Quali sono le implicazioni internazionali

Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e i loro legami con Iran, Hamas e Hezbollah hanno sollevato preoccupazioni internazionali riguardo la stabilità nel Medio Oriente e la sicurezza dei traffici marittimi. Queste azioni hanno portato ad una maggiore attenzione e ad interventi da parte di vari attori internazionali per cercare di stabilizzare la situazione.

Il movimento Houthi ha avuto un impatto significativo sulla geopolitica regionale e sul commercio globale. Le loro azioni nel Mar Rosso e il coinvolgimento in una prolungata guerra civile hanno attirato l'attenzione internazionale, sollevando questioni sulla sicurezza marittima e la stabilità della regione.

Mentre il mondo continua a osservare gli sviluppi nello Yemen, la figura degli Houthi rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza e la politica del Medio Oriente.

