L'Accademia della Crusca risponde alla domanda: "Si dice il presidente o la presidente?". La risposta vale per qualsiasi tipo di ruolo istituzionale, dal premier al ministro. La polemica sulla declinazione del nome è stata sollevata da molte femministe tra cui Laura Boldrini e Michela Murgia. Anche l'Usigrai, organizzazione sindacale per le giornaliste e i giornalisti Rai, ha invitato a chiamare Giorgia Meloni LA presidente del Consiglio dei Ministri.

Si dice "il presidente" o "la presidente", "il premier" o la "premier?" Risponde le Crusca

Questa volta non hanno ragione coloro che insistono sull'articolo femminile di fronte al nome del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni; ma non hanno nemmeno torto. La Treccani, citata da Laura Boldrini, ha suggerito di declinare i ruoli a seconda del sesso. Michela Murgia invece ne ha fatto una questione grammaticale. In questo caso le loro affermazioni sono parzialmente vere. A chiarire ogni dubbio è stato Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, che intervistato dall'Adnkronos che ha dichiarato:

"I titoli al femminile sono legittimi sempre. Chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo".

Dunque Giorgia Meloni, se vuole farsi chiamare IL presidente del Consiglio e non La presidente del Consiglio, stesso discorso per il premier o la premier, non inciampa in nessun errore grammaticale o di forma.

Le polemiche sul maschilismo

Va aggiunto anche che, molte persone al di fuori della politica, hanno sottolineato che la Meloni stia sposando una linea maschilista. Volersi distaccare da un modello di evoluzione linguistica viene visto come un passo indietro rispetto alle battaglie che hanno portato avanti molte donne. Ma c'è anche da chiedersi se davvero un articolo possa rappresentare sul serio una forma patriarcale di Stato o di Governo. La risposta a tutto questo è sempre nelle parole citate del presidente della Crusca. Non c'è una vera e propria correlazione tra il maschilismo e la scelta di usare l'articolo neutro, che si sposa con quello maschile. Quella della neo premier è solo una scelta personale. Giorgia Meloni ha preferito mantenere, da buona conservatrice, un articolo che è sempre stato usato per individuare una carica di Stato.

Chi prima di Meloni scelse il neutro

Ma Giorgia Meloni non è stata l'unica a scegliere di usare l'articolo neutro di fronte alla sua carica. Anche il neo ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, quando era presidente del Senato durante il Governo guidato da Mario Draghi, scelse di non farsi chiamare LA presidente del Senato, ma IL presidente del Senato. In quel caso, però, il governo non era a trazione centrodestra; anzi. Eppure, nessuno gridava alla svolta maschilista.

In conclusione

La conclusione è stata già tratta nelle righe precedenti ma va ribadita: ognuno è libero di scegliere l'articolo che vuole, che ci piaccia o meno. Questo non comporta nessun errore grammaticale né è un campanello d'allarme che possa far pensare al maschilismo.