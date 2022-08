La vita di Ilaria Cucchi è cambiata radicalmente dalla morte del fratello Stefano per cui, dopo 13 anni, è riuscita a ottenere giustizia. Chi è allora la nuova Ilaria, pronta ad entrare in politica.

Dal 2018 nel quartiere Arenella di Napoli campeggia un murales realizzato da Jorit che raffigura Ilaria Cucchi con le caratteristiche strisce sul volto, simbolo dell'artista. Perché a sua volta, un po' per brutti scherzi giocati dal destino, e un po' per la sua stessa tenacia, la stessa Ilaria Cucchi è diventata un simbolo.

Se non fosse stato per quella tragica notte del 2009 oggi probabilmente non conosceremmo tante cose della sua storia legata indissolubilmente a quella del fratello Stefano e viene da chiedersi quante cose non sapremmo di Ilaria, se lui fosse ancora vivo. Eppure potrebbe essere stata proprio l'ingiusta morte del ragazzo a spingerla a entrare in politica.

Chi è Ilaria Cucchi

Sulla sua vita prima di diventare il personaggio pubblico che conosciamo oggi non si hanno moltissime informazioni e quelle poche che si trovano raccontano la vita di una ragazza come tante cresciute nel quartiere di Torpignattara.

Primogenita dei coniugi Cucchi, geometra lui, maestra lei, Ilaria Cucchi nasce a Roma nel 1974, quattro anni prima del fratello. Diplomata in informatica, più tardi si sposa e ha due figli dal marito Luca Di Paolo, geometra come il suocero e titolare di uno studio tecnico legale immobiliare.

La coraggiosa battaglia di Ilaria e della sua famiglia

Se nella vita di ognuno di noi esiste un "prima" e un "dopo", per Ilaria e la sua famiglia questo è stato segnato dalla morte di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009, a una settimana dal suo arresto e 21 giorni dopo il suo 31esimo compleanno.

La storia è ormai nota. Stefano era stato arrestato perché trovato in possesso di 21 grammi di hashish, qualche grammo di cocaina e un medicinale per l'epilessia, malattia di cui soffriva. Cucchi aveva un passato da tossicodipendente per cui era stato in cura 4 anni in una comunità e da cui stava cercando di uscire come hanno sempre sostenuto i suoi famigliari.

Sottoposto a custodia cautelare venne processato per direttissima il giorno dopo. Di quei momenti esistono gli audio in cui si sente uno Stefano affaticato e chi era presente ne ha evidenziato lo stato di salute compromesso. Nei giorni successivi visto l'aggravarsi della situazione venne trasferito all'ospedale Sandro Pertini da cui uscì purtroppo morto.

A Ilaria e ai suoi genitori per tutto quel tempo vennero negate le visite a Stefano che poterono vedere solo dopo la sua dipartita. Al momento della morte era arrivato a pesare 37 kg e aveva il corpo tumefatto, colmo di ematomi.

I Cucchi, come ultimo atto di amore verso Stefano, trovarono il coraggio di rendere pubbliche le immagini del suo corpo, per denunciare ciò che gli era stato fatto. Il giovane invece non aveva mai parlato delle percosse subite da alcuni membri delle forze dell'ordine.

Una vicenda giudiziaria lunga 13 anni conclusa con la sentenza che la famiglia Cucchi aveva sostenuto sin dal primo momento: fu omicidio e per questo vennero condannati i carabinieri e il maresciallo coinvolti. Non furono quindi "le scale".

La vita dopo: il nuovo compagno, il film e l'attivismo

Ilaria ha letteralmente stravolto la propria esistenza dal momento in cui ha visto il corpo del fratello steso sull'acciaio freddo del tavolo dell'obitorio e, come ha confessato lei stessa in alcune interviste, per dare pace e giustizia a Stefano ha dovuto mettere da parte la sua vita famigliare.

Si è separata dal marito e giorno dopo giorno si è avvicinata a Fabio Anselmo, anche lui con un matrimonio alle spalle e un figlio. Anselmo è il legale della famiglia Cucchi e oggi ufficialmente compagno di vita di Ilaria, che lo considera "un dono di Stefano".

Ilaria Cucchi, che oggi è riuscita a conseguire un secondo diploma questa volta da geometra, oltre alla sua battaglia ne ha sostenute molte altre nel corso degli anni e non ha mai avuto paura di esporsi nonostante i pregiudizi di personalità politiche note e le ingiuste sentenze di alcuni utenti del web.

Diventata la penna di diverse testate, nel 2018 ha anche partecipato alla realizzazione del film Sulla mia pelle, in cui un magistrale Alessandro Borghi presta il volto a Stefano.

Ilaria Cucchi entra in politica, ecco per chi si candida

L'ultima sfida di Ilaria è quella di esporsi in un ambiente che per anni si è nettamente diviso sulla storia di Stefano, tra chi sosteneva la battaglia della famiglia Cucchi e chi invece la criticava aspramente difendendo invece quei carabinieri che a oggi sono stati condannati.

Ilaria Cucchi si è candidata con Sinistra Italiana ed Europa Verde. Con lei anche l'italo-ivoriano Aboubakar Sooumahoro, sociologo e attivista per i diritti degli "invisibili".