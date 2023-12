Tragedia a Urbino: chi sono le 4 vittime dell'incidente tra pullman e ambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, 27 dicembre, a Urbino, provocando quattro morti. La tragedia ha coinvolto un pullman, su cui viaggiavano bambini in gita parrocchiale e un'ambulanza. Questo drammatico evento ha lasciato una comunità in lutto.

Chi sono le vittime dell'incidente di Urbino in galleria

Nello schianto hanno perso la vita tutti gli occupanti dell'ambulanza, inclusi tre operatori sanitari e un paziente. Le vittime sono state identificate come Stefano Sabbatini di Fossombrone, autista dell'ambulanza, Cinzia Mariotti di Acqualagna, infermiera, e il medico Sokol Hoxha, 40enne di nazionalità albanese. Tra le vittime c'è anche il paziente che viaggiava in ambulanza, Alberto Serfilippi, 85 anni.

La comunità ha espresso profondo cordoglio per la perdita di queste quattro vite, tra cui due papà speciali e una mamma e infermiera amata.

I dettagli dell'incidente

L'incidente, avvenuto intorno alle 15, ha avuto luogo in una galleria situata lungo la SS 73 bis, un tratto stradale che collega Urbino a Fermignano. La dinamica dell'evento ha reso l'impatto particolarmente violento e drammatico. Dopo lo scontro, si è verificato un grave incendio all'interno della galleria, che ha aggravato ulteriormente la situazione. Il fumo denso e scuro prodotto dall'incendio si è elevato creando una colonna visibile a chilometri di distanza, segnalando l'entità del disastro a chi si trovava nelle vicinanze.

La gravità della situazione è stata subito chiara agli occhi dei testimoni e degli abitanti della zona e le squadre di soccorso sono state allertate immediatamente. I servizi di emergenza, inclusi vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine, sono arrivati rapidamente sul posto. Gli operatori hanno lavorato instancabilmente per spegnere l'incendio, fornire i primi soccorsi ai feriti e assicurare la sicurezza dell'area, operando in condizioni estremamente difficili e pericolose.

Le conseguenze e i feriti

Sette persone hanno riportato ferite nell'incidente, un bilancio che, seppur meno grave rispetto alle perdite umane, ha comunque segnato le vite dei coinvolti e delle loro famiglie. Tra i feriti, quattro sono stati trasportati all'ospedale di Pesaro, inclusi due bambini e due accompagnatori, mentre altri tre, due ragazzi e un accompagnatore, sono stati curati all'ospedale di Urbino.

L'autista del pullman, anch'egli coinvolto nell'incidente, ha fortunatamente riportato solo lievi ferite. Le autorità sanitarie hanno confermato che, nonostante il trauma dell'incidente, le condizioni dei feriti non sono gravi.

La reazione della comunità locale

La comunità locale e le autorità sanitarie si sono strette attorno alle famiglie delle vittime e ai feriti in un gesto di solidarietà e supporto. In questo momento di grande dolore e confusione, la loro vicinanza e il loro sostegno sono stati fondamentali per offrire conforto e assistenza. L'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino ha svolto un ruolo cruciale, confermando che tutti gli accertamenti necessari sono stati effettuati e assicurando che la situazione, nonostante la gravità dell'incidente, è sotto controllo.

Inoltre, in un gesto di cura e attenzione, è stato organizzato un trasporto speciale per riaccompagnare a casa gli altri ragazzi coinvolti nell'incidente. Questo servizio ha garantito che, nonostante lo shock e il trauma vissuti, potessero tornare dalle loro famiglie in modo sicuro e protetto.

