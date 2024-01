Incidenti nei festeggiamenti di Capodanno: 703 interventi dei Vigili del Fuoco

Ancora feriti a Capodanno: il quadro evidenzia una situazione nefasta, con 703 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte.

Sparatoria ad Afragola: indagini in corso

Uno degli episodi più gravi si è verificato ad Afragola, nel Napoletano, dove una donna di 45 anni di nome Concetta Russo è stata colpita alla testa da un proiettile mentre celebrava il nuovo anno con i parenti. La vittima, giunta in condizioni critiche all'ospedale Cardarelli di Napoli, è purtroppo deceduta.

Secondo i carabinieri, il colpo di pistola calibro 380, che ha portato alla tragica morte di Concetta Russo, è partito dall'interno della casa in cui si trovava con i parenti. Le indagini sono in corso, con il sequestro di un proiettile calibro 380 rinvenuto nell'appartamento. Si stanno raccogliendo testimonianze dai presenti per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Concetta Russo, originaria di Napoli ma trasferitasi a Pantigliate, comune nell'area metropolitana di Milano, si trovava ad Afragola per trascorrere le vacanze con i familiari.

Altri episodi di violenza legati ai festeggiamenti

Nel rione Forcella di Napoli, una donna di 50 anni è rimasta ferita all'addome da un colpo d'arma da fuoco mentre osservava i fuochi pirotecnici dal balcone di casa. Complessivamente, tra Napoli e provincia, si registrano 35 persone ferite a causa dei botti di Capodanno, un aumento significativo rispetto all'anno precedente.

A Parodi Ligure (Alessandria), un uomo di 50 anni ha perso la mano sinistra a seguito dello scoppio di un petardo. I carabinieri stanno indagando sulla provenienza dei petardi per stabilire eventuali responsabilità.

A Palmanova, Udine, un uomo di 31 anni è stato ucciso con un taglio alla gola dopo una festa di Capodanno. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Incendi e feriti dovuti a fuochi d'artificio

La notte di Capodanno ha visto anche numerosi interventi dei vigili del fuoco per incendi causati dai festeggiamenti. In diverse regioni, tra cui Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, e molte altre, sono stati segnalati incendi di cassonetti, autovetture e capannoni.

Numerosi casi di ferimenti gravi sono stati registrati in diverse parti del Paese. A Roma e provincia, 17 persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti di Capodanno, con tre minori coinvolti. Tra i feriti, un 24enne e un 45enne hanno perso le mani a seguito dell'esplosione di botti.

In Versilia, un ragazzino di 15 anni ha subito l'amputazione di due dita della mano destra a causa dell'esplosione di petardi. A Grosseto, un giovane è stato trasferito a Firenze in elicottero a seguito di un grave ferimento causato da fuochi d'artificio.

L'Importanza della sicurezza

La notte di Capodanno ha lasciato, ancora, un amaro bilancio di incidenti e feriti in tutto il Paese.

Le autorità continuano a indagare su questi episodi, mentre i soccorritori si occupano dei feriti, molti dei quali affrontano conseguenze permanenti a causa di momenti di imprudenza durante i festeggiamenti di fine anno.