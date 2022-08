L’Ucraina celebra oggi la festa dell’indipendenza e Boris Johnson si reca a sorpresa a Kiev per rendere omaggio alla nazione e al premier Zelensky che ormai da 6 mesi resiste agli attacchi russi: "Fortunati ad avere un amico del genere"

Questa è la terza volta che Boris Johnson viene in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. – dice il premier ucraino - Non tutti i Paesi sono così fortunati ad avere un amico del genere

Ma la festa dell’indipendenza dell’Ucraina si sta festeggiando in tutto il mondo, segno di un affetto e di voglia di una rivalsa verso una nazione, la Russia, che non vuole mollare la presa.

Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità – afferma il premier inglese - per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina

Il Regno Unito ha confermato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari pari a 54 milioni di sterline, ovvero circa 64 milioni di euro. In particolare, sempre il Regno Unito, ha messo a disposizione 200 droni e munizioni di ultima generazione, per aiutare Kiev a resistere agli attacchi della Russia.

Ma non è tutto. Prossimamente il governo inglese provvederà all’invio di nuovi mezzi per le attività di smistamento nelle acque al largo delle coste ucraine. Ma per procedere ad effettuare queste attività, il personale dovrà essere formato e addestrato.

Sono otto i paesi che hanno aderito al programma di addestramento: parliamo di Canada, Danimarca, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Svezia e Lituania.

Grande vicinanza all’Ucraina è stata espressa anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che attraverso un messaggio al Presidente ucraino Zelensky, ha aggiunto:

Desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all'Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste

La Festa dell’indipendenza e il messaggio di Zelensky

L'Ucraina "si batterà fino alla fine" contro l'aggressore russo e "non farà alcuna concessione o compromesso con il nemico", ha detto il presidente ucraino in un discorso in video per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che segna anche esattamente sei mesi dall'inizio dell’invasione.

"Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per essa fino alla fine", ha detto Zelensky.

In questo giorno così importante, anche Papa Francesco ha pregato per l’Ucraina e per “i tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia", e poi ha ricordato l’omicidio di Darya Dugina:

Penso ad una povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra

Mario Draghi a Zelensky: “Vogliamo aiutarvi a difendervi”

L'Italia è vicina al vostro popolo – dice il Presidente del Consiglio Mario Draghi -, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha fornito e continuerà a fornirvi sostegno politico, finanziario, militare e umanitario. Vogliamo aiutarvi a difendervi, a raggiungere una pace duratura, nei termini che riterrete accettabili

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al Consiglio di Sicurezza ha espresso ancora una volta la sua solidarietà all’Ucraina, puntualizzando amareggiato “il triste e tragico traguardo” alla quale stiamo andando incontro:

"Oggi segna un traguardo triste e tragico, i sei mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio" – e poi aggiunge – Si tratta di una “guerra assurda che va ben oltre l’Ucraina.”

Nel corso della videoconferenza, il premier ucraino Zelensky ha presentato il rischio di una catastrofe nucleare:

La Russia ha portato il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. I bombardamenti russi su Zaporizhzhia mettono l'Europa sotto la minaccia delle radiazioni, questo e' un fatto. Mosca deve porre fine immediatamente al ricatto nucleare. Il futuro del mondo e' deciso sul territorio dell'Ucraina. La Russia deve essere resa responsabile per i suoi crimini

