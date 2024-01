L'influenza colpisce più forte, picco dei contagi. Ecco perché

Dopo un picco record durante le festività natalizie, l'influenza stagionale in Italia sembra essere in fase di declino. Vediamo il perché di contagi così alti.

Secondo i dati forniti dal sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, la prima settimana del nuovo anno ha registrato un calo significativo, con circa 980mila casi, indicando un possibile superamento del picco. Tuttavia, gli esperti avvertono che oscillazioni potrebbero verificarsi, specialmente con la riapertura delle scuole, e raccomandano la prudenza e le vaccinazioni per le persone a rischio.

L'analisi dei dati e le prospettive future

Il responsabile della sorveglianza epidemiologica RespiVirNet, Antonino Bella, osserva che il calo netto dei casi fa presumere che il picco sia stato raggiunto. Tuttavia, sottolinea che possibili oscillazioni, soprattutto tra i bambini, sono ancora una possibilità. La direttrice del dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Anna Teresa Palamara, avverte che è "fortemente probabile una circolazione sostenuta nelle prossime settimane". Nonostante il calo, il sistema di sorveglianza conferma che questa stagione influenzale è stata una delle più intense, con 7,8 milioni di italiani affetti da sindromi simil-influenzali da ottobre.

Se la tendenza alla diminuzione continua, la stagione potrebbe ancora superare i 14 milioni di contagi della precedente. Nell'ultima settimana, i bambini sotto i 5 anni sono rimasti i più colpiti, ma hanno anche sperimentato una riduzione dell'incidenza del 30% rispetto alla settimana precedente. La fascia 5-14 anni mostra anch'essa un calo nei casi. Gli adulti e gli anziani, invece, mantengono stabili i livelli di contagio.

Raccomandazioni degli esperti

Gli esperti continuano a raccomandare la vaccinazione, specialmente per le persone a rischio, in vista della possibile "coda" della stagione che potrebbe durare ancora diverse settimane. La sana prudenza nei comportamenti è altrettanto consigliata. Nella prima settimana del 2024, il 34% dei campioni analizzati è risultato positivo all'influenza, rispetto al 46% della settimana precedente. Tra i ceppi prevalenti, spicca il sottotipo H1N1 pdm09 del tipo A.

La vigilanza continua a essere fondamentale per monitorare eventuali cambiamenti nei dati e adattare le strategie di prevenzione. Mentre la situazione sembra migliorare, la prudenza e la consapevolezza rimangono cruciali per gestire l'impatto dell'influenza stagionale in Italia.