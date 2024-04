L'Isis minaccia la Champions: possibili attentati ai quarti

È allarme attentati per i quarti di finale di Champions in programma questa sera 9 aprile e domani 10. L'Isis attraverso il suo portale mediatico "Al Azaim" ha minacciato, attraverso una foto con su scritto "Kill them all", i quattro stadi dove si disputeranno i quarti di finale di andata: Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi a Parigi, Santiago Bernabeu a Madrid e Civitas Metropolitano a Madrid.

Isis minaccia la Champions

Secondo i vari quotidiani spagnoli, la polizia madrilena sarebbe al corrente da giorni e pronta a intervenire ma che non ci sono cambiamenti nelle due partite che si giocheranno a Madrid. Per la partita Atletico Madrid-Borussia Dortmund in programma il 10 aprile, il Ministero dell'Interno ha preso già delle precauzioni perché, a prescindere dalle minacce dell'Isis, è una partita ad alto rischio.

La polizia assicura che è tutto sotto controllo e che queste minacce non sono motivo di allarme in quanto non è la prima volta che lo stato islamico minaccia i grandi eventi sportivi. Nelle prossime ore le autorità decideranno come e se rafforzare le misure di sicurezza in quanto a Madrid sono previsti più di 8 mila tifosi tra tedeschi e inglesi.

