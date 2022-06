ISTAT ha pubblicato nei giorni scorsi i dati relativi ai prezzi al consumo nel nostro paese. Dato ancora in crescita. E' invece in calo il numero degli occupati. Scopri tutti i dati nell'articolo.

Istat ha pubblicato nei giorni scorsi i dati relativi ai prezzi al consumo nel nostro paese.

Ed è confermato un aumento che questa volta su base mensile è dello 0,9%. Pubblicati anche i dati relativi a occupazione e disoccupazione con riferimento ad aprile 2022. Esaminiamo infine il punto di vista sui conti economici trimestrali. Si nota la presenza di un lieve ma esistente aumento del Prodotto Interno Lordo.

ISTAT: indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,9% su base mensile

ISTAT ha elaborato i dati relativi al mese di maggio 2022 per quel che riguarda l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Il dato considerato fa registrare un aumento dello 0,9% su base mensile e un aumento del 6,9% su base annua.

C'è quindi un nuovo aumento dell'inflazione su base tendenziale. E questo aumento è legato ai prezzi di ben determinate tipologie di prodotti: si tratta dei beni energetici, la cui crescita passa da +39,5% di aprile a +42,2% e in particolare degli energetici non regolamentati (da +29,8% a +32,4%, dei beni alimentari (da +6,1% a +7,1%), soprattutto dei beni alimentari lavorati (da +5,0% a +6,8%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,4% a +4,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +5,1% a +6,0%).

Ricordiamo che per Beni energetici regolamentati si intendono le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per uso domestico. Per Beni energetici non regolamentati si intendono i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti e i combustibili per uso domestico non regolamentati.

ISTAT: accelerano i prezzi di beni alimentari e di quelli per la cura della casa e della persona

Istat osserva che su base annua accelerano sia i prezzi dei beni (da +8,7% a +9,7%) sia quelli dei servizi (da +2,1% a +3,1%).

Accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +5,7% a +6,7%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,8% a +6,7%).

L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto, per lo più, ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (+3,2%), degli Alimentari lavorati (+1,5%), degli alimentari non lavorati (+1,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,2%).

ISTAT: l'analisi dell'istituto di statistica a questi dati relativi a maggio 2022

Istat commenta anche questi dati che sono stati elaborati. Secondo i responsabili della ricerca:

”A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l’inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%). Gli elevati aumenti dei prezzi dei beni energetici continuano a essere il traino dell’inflazione e le loro conseguenze si propagano sempre più agli altri comparti merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano sulla fase finale della commercializzazione”.

”Accelerano – analizza Istat - infatti i prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto, con gli alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” che si porta a +6,7%, come non accadeva dal marzo 1986 (quando fu +7,2%)”.

ISTAT, i dati riferiti ad aprile indicano un calo del numero degli occupati

ISTAT ha elaborato anche dati legati al numero di occupati, al numero disoccupati e persone inattive. Per quel che riguarda questa situazione i dati non sono riferiti a maggio 2022 ma sono riferiti al mese di aprile 2022.

ISTAT rileva che c'è un calo del numero degli occupati e dei disoccupati mentre c'è una crescita del numero degli inattivi.

”L’occupazione – rileva ISTAT - diminuisce (-0,1%, pari a -12mila) per le donne, gli autonomi e le persone di età compresa tra i 35 e i 49 anni, rimane sostanzialmente stabile tra i dipendenti, mentre aumenta per gli uomini, gli under35 e gli ultracinquantenni. Il tasso di occupazione resta invariato al 59,9%”.

Istati afferma che c'è anche un calo del numero di persone in cerca di lavoro: -0,8%, pari a -17mila unità rispetto a marzo. L’aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità) coinvolge entrambi i sessi e tutte le classi di età. Il tasso di inattività sale al 34,6% (+0,1 punti).

ISTAT: aumento dell'occupazione ma solo se si analizza il dato su base trimestrale

ISTAT ha fatto anche analisi su un periodo più lungo. Mettendo a confronto il trimestre febbraio 2022-aprile 2022 con quello precedente ovver

o dal novembre 2021 al gennaio 2022 si nota un aumento leggero del livello di occupazione pari allo 0,6%. Ci sono in questo lasso di tempo di riferimento 141.000 occupati in più.

Dati positivi anche se comparati a distanza di un anno ovvero mettendo a confronto il 2022 con il 2021: si parla di un più 3% del numeo di occupati tra aprile 2021 e aprile 2022. Per un numero di circa 670.000 persone.

”L'aumento sottolinea Istat - è trasversale per genere, età e posizione professionale: l’unica variazione negativa si registra per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni. Il tasso di occupazione, in aumento di 2,3 punti percentuali, sale per tutte le classi di età".

ISTAT: ”C'è una lieve flessione del numero degli occupati”

Istat evidenzia che dopo due mesi di crescita nel mese di aprile 2022 il numero di occupati nel nostro paese mostra una lieve flessione ma resta sempre superiore a 23 milioni di persone.

”Il tasso di occupazione – spiega Istat - rimane al 59,9%, il valore record registrato a marzo 2022, e quello di disoccupazione si attesta all’8,4%; il tasso di inattività, che sale al 34,6%, resta sui livelli prepandemici".

ISTAT, l'analisi sul prodotto interno lordo: leggerissimo aumento sul trimestre precedente

ISTAT analizza i dati relativi al prodotto interno lordo:

”Nel primo trimestre del 2022 - spiega il report - il prodotto interno lordo (Pil), con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 6,2% nei confronti del primo trimestre del 2021. Il primo trimestre del 2022 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2021”.

”Rispetto al trimestre precedente, e per i principali aggregati della domanda interna, si rileva una diminuzione dello 0,6% dei consumi finali nazionali, a fronte di un aumento del 3,9% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, del 4,3% e del 3,5%”.

Istat commenta che ”si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di agricoltura e industria, cresciuti rispettivamente dell’1,8% e dello 0,5%, mentre i servizi sono diminuiti dello 0,1%. La stima completa dei conti economici trimestrali fa registrare una crescita del Pil dello 0,1% in termini congiunturali e del 6,2% in termini tendenziali. Si tratta di stime al rialzo rispetto alla stima preliminare dello scorso 29 aprile".

Istat: la ripresa è determinata principalmente da una crescita della domanda interna

”La ripresa – sottolinea il report ISTAT - è stata determinata soprattutto alla domanda interna e in particolare agli investimenti a fronte di un contributo negativo della domanda estera. Sul piano interno, l’apporto dei consumi privati è stato negativo mentre è risultato nullo sia quello delle amministrazioni pubbliche, sia quello della variazione delle scorte".

"In buona ripresa anche ore lavorate e unità di lavoro, a fronte di una crescita più lieve dei redditi pro capite e di una stazionarietà delle posizioni lavorative”.