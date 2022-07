Italia al Centro ha tenuto a Roma la sua prima convention.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ha organizzato un evento per lanciare questo suo nuovo progetto politico che si va inserire nell'affollatissima area di centro della politica italiana. All'incontro hanno preso parte anche alcuni possibili interlocutori di Toti come il leader di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva e tra i collaboratori più stretti di Matteo Renzi, Ettore Rosato.

Presente anche in rappresentanza del Governo Draghi Mariastella Gelmini.

Ed è polemica a distanza dopo il video di Silvio Berlusconi del giorno precedente in cui sosteneva che il centro esiste già ed è Forza Italia. E non è mancata la risposta piccata di Toti. Ma andiamo con ordine e esaminiamo tutta la situazione.

Convention Italia al Centro a Roma: il video di attacco di Silvio Berlusconi

Con un video pubblicato sui suoi profili social Silvio Berlusconi ha fatto le seguenti affermazioni senza mai citare Giovanni Toti:

Ho letto – dice l'ex presidente del consiglio - che si riunisce un cantiere per costruire il Centro del Paese, ma vorrei ricordare a questi signori e a tutti i cittadini che il Centro siamo noi. Il Centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentale.

E ancora Antonio Tajani nella giornata di sabato a rincarare la dose da parte di Forza Italia:

Forza Italia è un grande partito radicato in tutto il paese, con una presenza forte. Qui vedo tanti generali che si fanno la guerra tra loro. Non mi pare sia un cantiere che possa andare lontano. Un partito è una cosa seria. Qui vedo tanti generali e pochi soldati.

Italia al Centro: la replica di Giovanni Toti: "Il centro è di tutti"

L'auditorium Antonianum di Roma era gremito per la convention "Italia al centro: il cantiere".

E non poteva mancare la risposta di Giovanni Toti a Silvio Berlusconi pur senza mai citarlo.

Lo dico – spiega Toti - lo dico anche con affetto a chi in queste ore continua a dire che il centro è mio, il centro è nostro. Il centro è di tutti, quelli che sono saliti su un autobus per essere qui, pubblici amministratori di piccoli comuni che servono i loro cittadini quasi gratis. Vedono un centro pieno di generali e con pochi voti? Noi non vogliamo costruire il palco per i generali, se ho un'ambizione vorrei costruire un cantiere che diventi una grande area culturale, con generali che ruotano a seconda di tempi e stagioni ma che non si sentano indispensabili.

"Abbiamo messo - continua Toti - il termine “Italia al Centro”, perchè di leader che si sono considerati il centro dell'universo per poi scoprire che non lo erano pochi anni dopo ne abbiamo già visti tanti. Cerchiamo di fare un centro che resti anche quando su questo palco non ci sarà più Giovanni Toti e magari ci saranno altri ragazzi che sono in questa sala”.

Italia al Centro, Toti spiega il suo progetto politico: "Chiarezza per ragionare sugli obiettivi per il Paese"

"Questa volta siamo partiti davvero - analizza Toti - ora dobbiamo andare avanti. Serve grande chiarezza di idee ma anche grande capacità di dialogo. Il dialogo parte dai fatti, dico agli amici di Azione e di Italia Viva: mettiamo le cose una dietro l’altra, partiamo dai contenuti e poi vediamo. Non è un luogo per generali ma per operai che vogliono costruire una proposta politica diversa, ragionare su alleanze e obiettivi, sul paese, sulla legge elettorale, sulle autonomie e tanti altri temi. Un centro che sia una aggregazione di contenuti".

Convention Italia al Centro, Gelmini ha precisato di essere presente in veste di rappresentante del Governo

Mariastella Gelmini non ha voluto che si facessero illazioni sulla sua presenza:

Sono presente come ministro degli Affari regionali del Governo Draghi, invitata da un governatore come Giovanni Toti che sta lavorando bene sul suo territorio e con il quale condivido un'agenda istituzionale. Sono qui non per inseguire collocazioni politiche o geometrie politiche, ma per raccontare quello che stiamo facendo al governo sul Pnrr.

Silvio Berlusconi lanciato in campagna elettorale: “Forza Italia qualcosa di unico e non sostituibile nel panorama italiano”

L'affondo contro Toti pur senza mai nominarlo è solo uno dei primi passaggi di Silvio Berlusconi che sembra già avere dato il via alla sua campagna elettorale in vista delle politiche.

L'ex premier dopo avere postato il video in cui parla del cantiere di centro in un altro video rilancia su Forza Italia:

Forza Italia è qualcosa di unico e non sostituibile nel panorama politico italiano. Vorrei un paese davvero libero nel quale chi perde le elezioni non deve avere paura delle eventuali ritorsioni di chi ha vinto le elezioni.

E ha disegnato l'Italia di Forza Italia che vorrebbe:

“Vorrei un paese in cui la libertà non è concessa dallo Stato ma è un diritto naturale per ogni essere umano. Un paese in cui Stato e istituzioni devono essere sentiti come la casa di tutti non come qualcosa di ostile da cui difendersi".

"Un paese senza ambiguità dalla parte dell'Europa e con un ruolo nel mondo con gli alleati occidentali. UN paese autorevole e, come quando governavamo noi, ascoltato con attenzione nei più importanti consessi”.

La lotta per accappararsi i voti centristi in vista delle Politiche 2023 è solamente agli inizi.