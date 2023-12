Italia - Albania: accordo sospeso. Ecco il motivo

L'accordo tra Italia e Albania prevede una collaborazione tra i due paesi nella gestione delle persone soccorse nel Mediterraneo. Il parlamento albanese aveva in programma di avviare il processo di ratifica giovedì scorso, ma la procedura è stata sospesa in attesa del verdetto della Corte, previsto per il prossimo 18 gennaio.

I Ricorsi e le Obiezioni del Partito Democratico d'Albania

I ricorsi sono stati presentati da membri del Partito Democratico d'Albania, di orientamento centrodestra e all'opposizione del primo ministro socialista Edi Rama. Sostengono che l'accordo violi la costituzione albanese e le leggi internazionali. La Corte dovrà stabilire se tali affermazioni sono fondate, e in caso affermativo, l'accordo potrebbe essere bloccato.

I Dettagli Controversi dell'Accordo

L'accordo prevede che l'Albania ospiti due centri italiani per la gestione dei migranti, con l'Italia che coprirà tutti i costi associati. Gli aspetti controversi riguardano la responsabilità delle autorità italiane all'interno delle strutture, mentre le autorità albanesi gestirebbero la sicurezza esterna e il trasferimento dei migranti.

Critiche e Interrogativi

Tuttavia, l'accordo migratorio tra Albania e Italia ha suscitato numerose perplessità e critiche da diverse prospettive, innescando un acceso dibattito in merito alla sua validità e praticabilità. Da un lato, le preoccupazioni di natura logistica emergono in modo evidente, con interrogativi sulle capacità effettive dei centri albanesi di gestire adeguatamente il flusso migratorio e garantire condizioni adeguate per chi vi sarà ospitato.

Sotto il profilo giuridico, la conformità dell'accordo al diritto internazionale e alle leggi italiane ed europee sull'immigrazione è stata oggetto di contestazioni. La procedura di "sbarco selettivo", volta a escludere specifiche categorie di persone come minori, donne incinte e individui vulnerabili, ha sollevato dubbi sulla sua coerenza con i principi fondamentali di accoglienza e tutela dei diritti umani.

In aggiunta, le incertezze sull'efficacia dell'accordo derivano dalla limitata capacità dei centri albanesi di ospitare migranti rispetto al flusso complessivo che giunge in Italia. Tale circostanza solleva interrogativi sulla reale rilevanza dell'iniziativa nel mitigare il problema dell'immigrazione.

Va sottolineato che la scelta di esternalizzare la gestione dei richiedenti asilo attraverso accordi bilaterali rappresenta un approccio inusuale nell'ambito dell'Unione Europea. L'assenza di precedenti di questa natura genera un contesto in cui la validità e l'efficacia dell'accordo devono essere valutate in base alle specificità della situazione.

In conclusione, il destino di questo accordo è ora nelle mani della Corte Costituzionale albanese, il cui ruolo diventa cruciale nel definire se l'accordo sia pienamente compatibile con la costituzione e le leggi nazionali, nonché se riesca a conciliare le molteplici sfide logistiche e legali sollevate dalle critiche. La decisione della Corte avrà conseguenze significative sul futuro di questa iniziativa e potrebbe influenzare la direzione delle politiche migratorie tra Albania e Italia.