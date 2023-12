Addio ad uno dei padri dell'Unione Europea: ecco chi era Jacques Delors

Il mondo ha perso oggi una figura iconica dell'integrazione europea: Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, è deceduto a Parigi all'età di 98 anni.

La eredità di Jacques Delors abbraccia la creazione del mercato unico, la firma degli accordi di Schengen e, soprattutto, il lancio dell'Unione economica e monetaria che ha condotto alla nascita dell'euro. In questo articolo, onoriamo la memoria di Delors, esplorando il suo straordinario percorso politico ed economico che ha modellato l'Europa contemporanea.

Il padre del mercato unico e dell'euro

Jacques Delors, nato nel 1925 a Parigi, ha segnato la storia europea con il suo impegno e la sua visione. Dopo incarichi cruciali nella Banca di Francia, ha abbracciato la carriera nelle istituzioni europee, diventando ministro dell'Economia in Francia sotto François Mitterrand dal 1981 al 1984. Tuttavia, è stato alla guida della Commissione europea, dal 1985 al 1995, che Delors ha plasmato il futuro dell'Europa.

Il contributo decisivo a un'Europa unita

Da Bruxelles, Delors ha orchestrato momenti cruciali, dalla creazione del mercato unico all'Atto unico europeo, dalla firma degli accordi di Schengen al lancio di programmi iconici come Erasmus. Tuttavia, il suo contributo più significativo è stato nell'avviare l'Unione economica e monetaria, culminata con la creazione dell'euro. Il suo lavoro nell'attuale Commissione Europea ha gettato le basi per un'Europa più unita e resiliente.

Le sfide e le scelte di Jacques Delors

Il percorso di Delors non è stato privo di sfide. Nel 1995, ha sorpreso il panorama politico rinunciando a candidarsi alle elezioni presidenziali francesi, pur essendo il favorito nei sondaggi. Nel corso degli anni, ha difeso strenuamente il federalismo europeo, esortando all'audacia in momenti critici come la Brexit e gli attacchi populisti.

Il richiamo alla solidarietà nell'era della pandemia

Nel marzo 2020, Delors ha nuovamente richiamato l'attenzione, invitando i leader dell'Unione europea a mostrare maggiore solidarietà durante la discussione sulla risposta comune alla pandemia di Covid-19. Il suo impegno per un'Europa unita e solidale ha reso Delors una voce autorevole in tempi di sfide globali e cambiamenti geopolitici.

Eredità e impegno continuato

Oltre alla sua leadership istituzionale, Delors ha continuato a influenzare il dibattito europeo attraverso i suoi gruppi di riflessione, come il "Club temoin" e "Notre Europe", quest'ultimo evolutosi nell'"Institut Jacques-Delors". Il suo appello a una maggiore audacia e al rafforzamento del federalismo europeo rimane un faro guida in un'epoca di incertezza.

Jacques Delors, con il suo impegno instancabile e la sua visione lungimirante, rimarrà nei cuori di coloro che hanno sognato e costruito un'Europa più unita. La sua eredità vive non solo nell'euro che utilizziamo ogni giorno ma anche nell'idea di un'Europa solidale, audace e proiettata verso un futuro comune.