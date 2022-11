Uno degli uomini più ricchi al mondo ha annunciato di voler donare gran parte della sua fortuna in beneficenza, ma a chi andranno questi soldi nello specifico? Scopriamolo insieme.

Jeff Bezos è certamente uno degli uomini più conosciuti al mondo grazie alla sua strabiliante ricchezza, infatti dal 2017 al 2021 è stato il primo uomo più ricco del mondo, mentre attualmente secondo la classifica di Forbes si trova al quarto posto.

Nel corso del 2022, inoltre, è stato calcolato il suo patrimonio, che si è scoperto essere di 124 miliardi di dollari attualmente. Questa cifra, però, potrebbe a breve ridursi drasticamente, infatti Bezos ha espresso l’intenzione di donarne gran parte.

Vediamo dunque quali sono state le sue dichiarazioni in merito e a chi andranno tutti questi soldi.

Jeff Bezos e i suoi 124 miliardi in beneficenza: a chi andrà il patrimonio?

È sempre una bella notizia quando si parla di beneficenza, ma se la donazione proviene da una celebrità o la cifra risulta essere stratosferica è ancora più sconvolgente, come è accaduto proprio nel caso di Jeff Bezos.

Il plurimiliardario, infatti, ha concesso un’intervista a Cnn, in cui ha annunciato la sua intenzione di devolvere la maggior parte del suo patrimonio in beneficenza, nello specifico a supporto della lotta contro il cambiamento climatico e a supporto di tutte quelle persone che devono affrontare divisioni di carattere politico e sociale.

In realtà non è la prima volta che si parla di beneficenza per quanto riguarda il fondatore di Amazon, infatti la famiglia Bezos, ad esempio, ha donato più di 710 milioni di dollari al Fred Hutchinson Cancer Center a Seattle nel corso degli ultimi dieci anni.

I 100 milioni del premio Bezos Courage and Civility Award

L’intervista in cui Jeff Bezos ha rivelato le sue intenzioni è avvenuta in concomitanza con la celebrazione del premio Bezos Courage and Civility Award, il quale ammonta a ben 100 milioni di dollari ed è stato consegnato a Dolly Parton, definita la regina del country.

La compagna del plurimiliardario, Lauren Sanchez, ha rilasciato una dichiarazione riguardo all’evento su Twitter, commentando quanto siano felici che il premio sia stato consegnato a “una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro”.

Continua, inoltre, menzionando la loro curiosità di sapere in che modo verranno utilizzati questi 100 milioni di dollari e la vincitrice, Dolly Parton, rende noto che farà il possibile “per fare del bene con questi soldi”, come lei stessa ha annunciato.