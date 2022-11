Joe Biden commenta i risultati delle Elezioni Midterm: ”L'ondata rossa repubblicana non c'è stata. Buona giornata per la democrazia e per gli Usa". E annuncia che correrà di nuovo nel 2024. Le sue parole nell'articolo.

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, ha commentato nella notte i risultati delle elezioni Midterm, le elezioni di metà mandato che hanno visto il rinnovo dei membri della Camera e di pate del Senato nonchè l'elezione di numerosi Governatori.

”E' stata una buona giornata per la democrazia e per gli Usa”, ha detto Biden.

Le proiezioni indicano che i Democratici otterranno 214 seggi alla Camera (contro i 221 attuali) mentre i repubblicani ne avranno 221 (ora ne hanno 212), solo tre sopra il quorum di maggioranza.

Se i Repubblicani quindi vanno verso la conquista della Camera, il Senato è ancora in bilico: repubblicani e democratici viaggiano quasi appaiati con 49 seggi per i primi e 48 per i secondi. Ci sono ancora tre seggi da definire: in Arizona dove è leggermente davanti la democratica Kelly, in Nevada in cui è in vantaggio il repubblicano Laxalt e il caso particolare della Georgia.

Quest’ultimo senatore verrà deciso in un ballottaggio il 6 dicembre tra il democratico Dem Warnock e l’ex giocatore di football, il repubblicano Herschel Walker visto che la legge dello Stato prevede questo esito se nessuno dei candidati è in grado di superare il 50% al primo turno.

Vediamo le parole di Joe Biden e Donald Trump.

Joe Biden: ”Buona giornata per la democrazia e per gli Stati Uniti”

Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha sottolinato che si tratta di una ”buona giornata per la democrazia e per gli Stati Uniti.

Mentre stampa ed esperti -ha detto Biden - prevedevano un'ondata rossa gigantesca (riferendosi al colore rosso che contrassegna il Partito Repubblicano) questo non è successo.

Biden ha poi ricordato con orgoglio i provvedimenti che ha portato avanti la sua amminsitrazione in questi due primi anni ma ha anche aggiunto di "capire la frustrazione degli elettori".

Biden ha anche annunciato che è "pronto a lavorare con l'opposizione del Partito Repubblicano dopo le Elezioni Midterm".

Biden ha aggiunto che una volta tornato dal G20 di Bali punterà ad organizzare un momento di confronto bipartisan sui temi economici del futuro.

E ha aggiunto anche che "Tornato dal G20 chiederò al Congresso di continuare a lavorare con impegno bipartisan contro l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia". E intanto al G20 ”si valuterà se Kiev è disposta a compromessi".

Mi è stato detto che Vladimir Putin non sarà probabilmente al G20 di Bali. Al G20 ci sarà la possibilità di discutere dei prossimi passi necessari alla pace in Ucraina. L'evacuazione di Kherson è il segno che l'esercito russo ha molti problemi.

"Non abbiamo dato all'Ucraina un assegno in bianco - ha concluso Biden sul tema -. Ci sono molte cose che l'Ucraina vuole e che non abbiamo fatto". Biden ha poi sottolineato che qualsiasi ”compromesso territoriale spetta all'Ucraina".

Joe Biden: ”La mia intenzione è correre di nuovo nel 2024”

”Abbiamo appena iniziato a lavorare sul nostro programma”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato anche che la sua intenzione è correre di nuovo per un nuovo mandato alle Elezioni Presidenziali del 2024.

A domanda dei giornalisti se è sua intenzione correre per un secondo mandato alla Casa Bianca, Biden si è girato per guardare la moglie Jill presente nella sala della conferenza stampa:

La nostra intenzione è di correre di nuovo. Questa è sempre stata la nostra intenzione a prescindere dal risultato di queste elezioni.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che confermerà il "prossimo anno" se si ricandiderà o meno alla Casa Bianca.

Se Donald Trump si candiderà alla presidenza - ha detto Biden - farò in modo, secondo le regole previste dalla Costituzione che non diventi di nuovo presidente.

Ai giornalisti che gli chiedevano del possibile confronto tra Donald Trump e Ron DeSantis nel campo repubblicano per la nomination per la Casa Bianca, Biden ha risposto così:

”Sarà divertente vederli scontrarsi".

E ancora "Sarà divertente batterli entrambi", ha poi sottolineato Biden rispondendo alla domanda se consideri un rivale più pericoloso Donald Trump o Ron DeSantis.

Parlando sul tema dell'aborto, Joe Biden ha sottolineato che ”metterò il veto a qualsiasi tentativo di varare un bando nazionale sull'aborto”.

Sui rapporti con la Cina il presidente Usa ha detto anche che discuterà con il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che Washington non farà alcuna “concessione fondamentale” a Pechino, cercando tuttavia la competizione e non il conflitto. Biden ha anche detto che ribadirà al presidente cinese Xi Jinping l’impegno Usa a difendere Taiwan.

Donald Trump: "Grande serata, i media fake news fanno di tutto per sminuirla"

L'ex presidente Usa Donald Trump ha commentato le elezioni di Midterm, parlando di "grande serata e di grande vittoria per i repubblicani". "I media fake news - ha detto Trump - e i loro partner democratici stanno facendo il possibile per sminuirla ma è così. C'è stato un grande lavoro da parte di alcuni fantastici candidati".

Secondo alcune analisi Donald Trump potrebbe già all'inizio della prossima settimana dare la notizia della sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali del novembre 2024 per la nomination del Partito Repubblicano.