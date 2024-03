Jorit e la risposta alle critiche: 'Non volevo elogiare il presidente russo'

Mentre molti hanno interpretato questo incontro come un implicito elogio al leader russo, Jorit ha chiarito che il suo intento non era quello di lodare Putin, bensì di promuovere un messaggio di pace attraverso la sua arte. In risposta alle critiche, ha condiviso le sue motivazioni su Instagram e ha affrontato direttamente le controversie che lo hanno circondato.

Lo street artist napoletano Jorit si è trovato al centro di una controversia dopo che una foto che lo ritrae insieme al presidente russo Vladimir Putin è diventata virale sui social media. Tuttavia, Jorit ha chiarito che la sua presenza accanto a Putin non era da intendersi come un sostegno politico al leader russo, bensì come parte del suo impegno artistico per promuovere la pace.

In un post su Instagram, Jorit ha spiegato che la sua recente visita in Russia faceva parte di un percorso artistico che perseguiva da anni, mirando a diffondere un messaggio di pace attraverso la sua arte di strada. Ha sottolineato che non era sua intenzione esprimere giudizi su Putin, ma piuttosto incoraggiare il dialogo come strumento per raggiungere la pace.

Parlando con l'ANSA, Jorit ha riaffermato il suo impegno per la pace e ha criticato la mancanza di libertà di espressione in Italia quando si tratta di questioni sensibili come la politica estera e la critica alle istituzioni. Nonostante le critiche ricevute e gli attacchi subiti sulle sue opere, Jorit ha ribadito che la lotta per la pace è più importante di sé stesso.

Sull'incontro con Putin, Jorit ha condiviso le sue impressioni personali, evidenziando la pazienza del presidente russo nel rispondere alle domande dei giovani provenienti da tutto il mondo. Ha sottolineato l'importanza di umanizzare il nemico per avviare un dialogo costruttivo, respingendo le rappresaglie politiche proposte da alcuni membri del Parlamento Europeo.

Nonostante le critiche e le minacce di sanzioni, Jorit ha mantenuto la sua posizione e ha respinto le accuse di essere un simpatizzante del regime russo. Ha criticato la politica estera aggressiva dell'Occidente e ha sottolineato la necessità di smascherare il potere occidentale attraverso la sua arte.

Le proteste della comunità ucraina a Napoli

In risposta alle proteste della comunità ucraina di Napoli, Jorit ha ribadito il suo impegno per la pace e ha respinto le accuse di supportare regimi autoritari. Ha sottolineato che il suo intento non era quello di offendere nessuna comunità, ma piuttosto di promuovere un messaggio universale di pace e tolleranza attraverso la sua arte.

Jorit ha inoltre rimarcato il suo impegno per la pace e ha invitato tutti a riflettere sul potere trasformativo dell'arte nel promuovere la comprensione e la tolleranza tra i popoli.