Chi è Julian Assange, fondatore di WikiLeaks e che ora rischia l'ergastolo

Le vicende che lo hanno portato in questa situazione giudiziaria complessa hanno inizio nel 2019, quando il 52enne è stato incarcerato inizialmente per violazione dei termini di libertà su cauzione, conseguenti ad accuse di stupro provenienti dalla Svezia (successivamente archiviate), e successivamente in relazione a una richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti per il reato di cospirazione.

Le rivelazioni di WikiLeaks e l'indagine americana:

Assange è salito alla ribalta internazionale nel 2010 grazie a WikiLeaks, quando ha rivelato i crimini di guerra contenuti in documenti secretati statunitensi forniti dall'ex militare Chelsea Manning. Questi documenti facevano riferimento a gravi violazioni dei diritti umani commesse dall'esercito americano in Afghanistan e Iraq. Le fughe di notizie hanno scatenato un'indagine del governo americano su WikiLeaks.

Per queste rivelazioni, Assange ha ricevuto diversi premi, tra cui il Premio Sam Adams e il Premio per il Giornalismo Marha Gellhorn, ed è stato più volte candidato al Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nell'informazione.

Il percorso di Julian Assange

Julian Paul Hawkins, in arte Assange, è nato a Townsville, Australia, nel 1971. Cresciuto in una famiglia di attori teatrali, Assange non ha frequentato la scuola, ma ha studiato in casa con i genitori e ha viaggiato molto fin dalla giovane età. A diciassette anni ha lasciato la casa familiare e si è sposato per la prima volta a soli 18 anni. È diventato membro di un gruppo di hacker negli anni '80, utilizzando lo pseudonimo "Mendax".

Nel 2006 ha co-fondato WikiLeaks, un portale di informazione che ha pubblicato documenti segreti e riservati. Il sito ha raggiunto il culmine della notorietà nel 2010 con la pubblicazione dei documenti sulle guerre in Afghanistan e Iraq.

Le accuse e le battaglie legali

Nel 2010, Assange è stato accusato di reati sessuali in Svezia e successivamente di spionaggio negli Stati Uniti. Dopo essersi presentato spontaneamente alla polizia di Londra, ha ricevuto lo status di rifugiato politico dall'Ecuador e ha trascorso sette anni nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Nel 2019 è stato arrestato e detenuto nel carcere di Belmarsh, in attesa di una decisione sull'estradizione negli Stati Uniti.

Attualmente, Assange rischia fino a 175 anni di prigione negli Stati Uniti se estradato, e la sua difesa è impegnata in una battaglia legale per scongiurare l'estradizione. Nel frattempo, l'Alta Corte di Giustizia britannica si appresta a prendere una decisione cruciale sulla sua sorte.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// “Ci sono solo due strade, o Julian riacquista la libertà o muore.

Se muore, non è perché si è suicidato, ma perché l’hanno ucciso.”#StellaMoris, moglie di Julian #Assange.#PresaDiretta @Stella_Assange @FreeAssangeNews pic.twitter.com/pxnyAkab9s — Presa Diretta (@Presa_Diretta) February 19, 2024

Julian Assange rappresenta una figura controversa, celebrata come difensore della trasparenza e dell'informazione libera da un lato e criticata come minaccia per la sicurezza nazionale dall'altro. La sua storia incarna le complessità e le sfide dell'era digitale, dove il confine tra giornalismo investigativo e attività criminale può essere sfumato. Resta da vedere quale sarà il verdetto finale e quale sarà il destino di Assange, mentre il mondo osserva con attenzione lo svolgersi degli eventi legati a questo emblematico caso giudiziario.