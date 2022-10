Quando parliamo di Kim Jong-un pensiamo subito agli ultimi fatti di cronaca, come il lancio dell'ultimo missile balistico, che ha sorvolato i cieli del Giappone mettendo in allarme il paese.

In effetti la figura di Kim Jong-un è ormai associata al continuo lancio di missili, nonché alle particolari leggi che emana fin dal 2011, anno della sua salita al potere.

In realtà l'attuale leader della Nord Corea non è solo questo, ma molto altro.

Kim Jong-un, una vita avvolta nel mistero

Quando parliamo di Kim jong-un ci riferiamo ad una persona che, teoricamente è nata due volte:

l'8 gennaio 1983, a Pyongyang,

il 30 dicembre 2011, a Pyongyang.

Lui nasce nel 1983, come terzogenito del secondo leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-il ma fino a quando non verrà eletto come terzo leader supremo, il 30 dicembre 2011, è come se avesse vissuto un'altra vita.

Una vita ancora oggi difficile da riassumere, addirittura non si è nemmeno certi della frequentazione di quella scuola in Svizzera che molti testimoni gli attribuiscono, perché ci sono altri testimoni che invece sono sicuri che ad averla frequentata fosse stato il suo fratello maggiore, Kim Jong-chul.

La prova più accreditata di questo presunto soggiorno in Svizzera è una foto, scattata ad un certo "Pak-un" o "Un-pak", un anonimo studente, ambizioso, ben integrato nella classe, e amante della pallacanestro.

E' servita un'analisi condotta dall'antropologo forense Raoul Perrot, presso l'Università di Lione, per scoprire che tra il viso di Kim e questo "Pak-un" c'è una "cpmpatibilità" del 95%, e quindi che Kim e Pak-un sono la stessa persona.

Da quel momento in avanti Kim diventa più riconoscibile. Ad oggi è infatti certo però che, dopo l'educazione elvetica, abbia proseguito gli studi presso l'Università Kim il-sung, il principale istituto di formazione di ufficiali a Pyongyang.

Ma ancora non era diventato Kim Jong-un. Bisognerà aspettare la sua "seconda nascita", il 30 dicembre 2011.

Essendo terzogenito, Kim non doveva diventare il terzo leader supremo della Nord Corea. Ma la sorte gli viene in suo soccorso, con l'arresto del fratellastro Kim Jong-nam a Tokyo, per aver tentato di visitare Disneyland con un passaporto falso, e con lo strepitoso successo che stava avendo tra ufficiali e membri del Partito del Lavoro di Corea.

E dal 30 dicembre 2011 Kim Jong-un sale alle cronache.

A quanto ammonta il patrimonio di Kim Jong-un

Dal 2011 il mondo scopre Kim Jong-un. Ora che è leader supremo, non può più evitare telecamere e fotografi, anche se allineati al regime.

Kim Jong-un, come leader supremo, si mostra come un politico distante dalla politica culturale del padre, fortemente anti-occidentale. Non disdegna la musica, fuma sigarette Yves Saint Laurent, guida berline di lusso come la Mercedes Benz W100. Ed era e rimane un amante della pallacanestro; addirittura, secondo il Washington Post, da giovane passava ore intere a disegnare ritratti di Micheal Jordan.

Ma come il padre fa attenzione al culto della personalità, elemento caratteristico di ogni leader supremo. Un culto che lo porta, da una parte, a vivere nello sfarzo e nell'eccesso, arrivando ad avere come patrimonio netto circa 5 miliardi di dollari. Una cifra enorme, e che stona con l'attuale situazione economica della Nord Corea, 178esima nazione per Pil nominale pro capite.

Ed è una cifra talmente grande che lo stesso Kim ha difficoltà a spendere.

Anche col suo attuale stile di vita, Kim Jong-un è arrivato a spendere "solo" 645 milioni di dollari, tra aerei, elicotteri, ville e tanto altro, come:

una limouse Mercedes da 2 milioni di dollari ,

, un lussuoso yacht da 6 milioni di dollari ,

, un'isola privata grazie "come le Hawaii o Ibiza", a detta del cestista Dennis Rodman, primo americano ad averlo conosciuto.

Ma nel culto della personalità è compresa anche la famiglia, e non in senso positivo. Essendo lui l'attuale leader supremo, nessuno può succedergli prima del tempo, e ogni tentativo di spodestarlo deve essere represso.

Infatti, a nemmeno due anni dalla sua salita al potere, Chang Sung-taek, zio di Kim, viene condannato a morte, il 12 dicembre 2013, con l'accusa di voler spodestare Kim e tutta la sua famiglia.

Quattro anni dopo, in Malaysia, il fratellastro Kim Jong-nam viene trovato morto. Caduto in disgrazia dopo l'arresto a Tokyo, mentre si trovava all'aeroporto internazionale, due donne gli spruzzarono una sostanza sul volto. Era l'agente nervino VX, una potentissima arma chimica. L’uomo morì poco dopo essere stato portato in ospedale.

Le provocazioni di Kim Jong-un, tra missili e test nucleari

Essendo un leader supremo, anche se di una "repubblica popolare democratica", Kim Jong-un deve tener fede alla linea politica di suo padre, e di suo nonno.

Infatti, oltre a tenere il pugno di ferro sulla popolazione, con purghe ed esecuzioni anche all'interno del suo Gabinetto, dal 2012 ha avviato un programma nucleare molto ambizioso, ma anche controverso.

Più volte le Nazioni Unite avevano già condannato l'operato di Kim Jong-un, accusandolo di ripetute violazioni dei diritti umani. A queste si sono aggiunte anche le accuse di utilizzare i suoi numerosissimi test nucleari e missilistici come forma di "provocazione" nei confronti degli stati attigui, come l'arcinemica Sud Corea e il Giappone, oltre che gli Stati Uniti.

Non sono mancati momenti di distensione, come l'incontro cordiale tra Kim e Chung Eui-yong, capo dell'ufficio di sicurezza nazionale sudcoreano, così come con l'ex presidente americano Donald Trump, il 12 giugno 2018.

Ma sono incontri che non hanno fermato in alcun modo i suoi test, che nel 2020 hanno raggiunto quota 147, di cui 119 sotto la guida di Kim Jong-un.

Tutti test che vogliono provocare reazioni, e anche paura nei confronti di chi vuole "danneggiare" la Nord Corea, o meglio il leader supremo. E in questa minaccia Kim Jong-un trova la giustificazione per continuare questi test, e anzi aumentarli: solo quest'anno si è arrivati a 35 test, contro i 26 dell'anno precedente.

E già si teme in un'altra detonazione nucleare, la settima, e degli effetti che potrebbe provocare. Ricordiamo che la sesta detonazione, del 2017, ha generato un terremoto di magnitudo 6.3. Abbastanza per mettere in allerta ancora di più Sud Corea e Giappone, e rendere molto più difficile ogni tentativo di distensione.