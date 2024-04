La 28enne Kyriaki Griva uccisa per negligenza della polizia: ecco cosa è successo

La morte di Kyriaki Griva, una giovane greca di 28 anni, uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato ad Atene, ha scosso l'opinione pubblica e sollevato interrogativi critici sulla risposta delle forze dell'ordine alle chiamate di aiuto in situazioni di pericolo imminente. Nonostante un ordine restrittivo che impediva all'ex fidanzato di avvicinarsi, la ricerca di protezione da parte di Griva si è conclusa tragicamente, evidenziando gravi carenze nella reazione delle autorità.

Una sera di terrore

La sera del primo aprile, Kyriaki Griva, temendo per la propria vita dopo aver avvistato il suo ex fidanzato nelle vicinanze della sua abitazione, si è recata presso una stazione di polizia cercando aiuto. Nonostante la gravità della situazione, la sua richiesta di assistenza è stata accolta con indifferenza. Le è stato detto che "l'auto della polizia non è un taxi" e che le autorità avrebbero potuto inviare una volante direttamente al suo domicilio, ma senza offrirle un passaggio per tornare a casa in sicurezza.

L'ultimo grido d'aiuto

Una registrazione audio ha immortalato i momenti disperati in cui Griva chiedeva aiuto, segnalando il comportamento minaccioso del suo ex compagno fuori dal suo appartamento. La sua richiesta urgente è stata ignorata, e poco dopo si è consumato il dramma che ha portato alla sua morte.

Consequenze e indagini

Le autorità hanno confermato che Griva aveva cercato ripetutamente protezione dalle forze dell'ordine a causa di anni di violenze e abusi. In risposta alla tragedia, il capo della procura di Atene, Antonis Eleftherianos, ha ordinato un'indagine approfondita sulle "possibili mancanze da parte degli agenti di polizia in servizio" al momento dell'omicidio. Cinque agenti, inclusi il comandante della stazione e l’operatore del centralino di emergenza, sono stati sollevati dal loro incarico.

Il sistema di protezione

Questo tragico evento solleva importanti questioni sulla sicurezza personale e sulla responsabilità delle istituzioni preposte a garantire la protezione dei cittadini. La morte di Kyriaki Griva mette in luce la necessità urgente di rivedere e migliorare le procedure di risposta in situazioni di emergenza, specialmente quando sono in gioco la violenza domestica e le minacce alla sicurezza individuale.

La comunità è ora chiamata a riflettere sulle misure necessarie per prevenire che simili tragedie si ripetano, assicurando che le richieste di aiuto siano prese con la massima serietà e che siano fornite risposte tempestive e adeguate a chi si trova in pericolo.