La lunga notte del Duce, la storia vera a cui è ispirata la serie tv di Rai1

Lunedì 29 gennaio 2024 è andata in onda su Rai1 la prima puntata della serie tv La Lunga Notte - La caduta del Duce. E' ispirata ad una storia vera e racconta in modo romanzato ciò che è accaduto negli ultimi giorni del ventennio fascista.

La lunga notte del Duce: la storia vera che ha ispirato la serie tv

In tre puntate, La Lunga Notte - La caduta del Duce racconta la fine del ventennio fascista. In onda su Rai1 a partire dal 29 gennaio 2024, la serie tv è basata su una storia vera, quella che vede la fine dell'era di Benito Mussolini. Era il 24 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo viene convocato da Dino Grandi, Presidente della Camera.

La tensione è ben evidente, si prospetta una notte decisiva, non solo per il partito fascista, ma per tutta l'Italia. Da un lato ci sono gli alleati che avanzano in Sicilia, dall'altro i nazisti che si preparano ad occupare il territorio nostrano. Grandi non ha dubbi: il Duce sta portando l'Italia verso il baratro. Con questo pensiero si prepara ad opporsi al fascismo e a nulla sono valsi i tentativi di fermarlo di sua moglie Antonietta. Grandi, senza sensi di colpa, 'tradisce' Mussolini.

Mussolini, dal canto suo, continua ad avere smanie di potere e pensa ancora di poter vincere la battaglia. Al contrario, sia la moglie Rachele che l'amante Claretta sono ben consapevoli che la fine è vicina. Perfino la figlia Edda, moglie di Galeazzo Ciano, si ritrova a vivere con il cuore diviso in due: una parte dalla parte del padre e l'altra da quella del marito.

In questo clima di tensione, Re Vittorio Emanuele resta in disparte, quasi defilato. Al contrario, la nuora Maria Josè si oppone al regime fascista. Nel mezzo c'è il principe Umberto, che si trova diviso come Edda.

Cosa è successo durante l'ultima notte del Duce?

A questo punto, Vittorio Emanuele III capisce che è arrivato il momento di agire e dà l'ok per il cambio di Governo. Il 25 luglio 1943 alle ore 17, il Duce viene convocato a Villa Savoia, dove il Re gli annuncia la sua fine. Benito Mussolini viene fermato dai Carabinieri e arrestato.

Alle ore 22:45 viene annunciato il nuovo capo del Governo, Pietro Badoglio:

Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato il Cavaliere, Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio.

La notizia spinge gli italiani, tornati in possesso del Tricolore, a scendere in strada per distruggere tutti i simboli del fascismo. Anche se Badoglio dichiara che la "guerra continua", la popolazione è convinta di aver vinto una piccola battaglia.

La lunga notte del Duce: puntate e cast della serie di Rai1

La Lunga Notte - La caduta del Duce va in onda su Rai1 il 29, 30 e 31 gennaio 2024. La miniserie è disponibile anche in streaming, su RaiPlay. Tre puntate, per un totale di sei episodi. Coprodotta da Rai Fiction con Eliseo Entertainment e prodotta da Luca Barbareschi, è sceneggiata da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini e vede la regia di Giacomo Campiotti.

Di seguito, il cast e i rispettivi ruoli: