La Russa jr interrogato per 7 ore: spuntano i video del presunto stupro

Spuntano dei video che ritraggono La Russa jr fare sesso con la ragazza che lo ha accusato di stupro: il figlio di Ignazio interrogato per sette ore.

La Russa jr, figlio del presidente del Senato Ignazio, è stato interrogato in procura a Milano per ben sette ore. Il confronto con i Pm si è reso necessario dopo che sono spuntati fuori dei video che lo ritraggono insieme all'amico Tommaso Gilardoni mentre fanno sesso con la ragazza che li ha accusati di stupro.

La Russa jr: i video della notte con la ragazza che lo accusa di stupro

Cosa è successo a casa di Ignazio La Russa la notte del 18 maggio 2023? E' questa la domanda che si pongono da mesi quanti stanno cercando di fare chiarezza su una denuncia di stupro presentata da una ragazza nei riguardi di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni. Gli accusati, fin dal primissimo momento, si sono dichiarati innocenti, parlando di rapporti sessuali consenzienti.

Negli ultimi giorni, però, sono saltati fuori dei video che documentano i rapporti sessuali avvenuti a maggio a casa di La Russa. I filmati, girati con il telefonino, immortalano tre momenti diversi. Nel primo si vede La Russa jr che si riprende mentre consuma un rapporto sessuale sul divano insieme alla ragazza. Nel secondo, invece, è immortalato Gilardoni con la giovane. Sono sotto la doccia e fanno sesso. Infine, il terzo li riprende tutti e tre insieme al bagno durante un momento che sembra di gioco.

Stando a quanto sostiene il Corriere della Sera, nei video la ragazza sembra "cosciente e partecipe". I filmati, però, non bastano per dimostrare quanto e se il mix di alcol e droga abbia influito sul suo stato mentale. Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, Leonardo è stato interrogato dai Pm a Milano per ben sette ore.

La Russa jr ha dato il consenso al prelievo del Dna

Durante l'interrogatorio di sette ore in Procura a Milano, La Russa jr ha ribadito di essere innocente. Il rapporto sessuale è stato consenziente, sia con lui che con l'amico Tommaso Gilardoni. Non solo, il figlio del presidente del Senato ha dato il consenso al prelievo del Dna per la comparazione con l'unica traccia genetica, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati. Gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, dopo il confronto con i Pm, hanno dichiarato:

Siamo certi che sia stato un passaggio processualmente favorevole al nostro assistito.

Stando a queste brevi dichiarazioni, sembra che ci sia un certo entusiasmo da parte degli accusati per i video che documentano la serata. Adesso, infatti, i magistrati sono chiamati a prendere una decisione - se il rapporto sessuale è stato consenziente o meno - anche sulla base di quanto si vede nei filmati. Resta comunque una situazione delicata, visto che c'è da stabilire la possibile interazione nella ragazza tra un disturbo psicologico, gli psicofarmaci che aveva assunto nei giorni antecedenti e l'effetto delle droghe (cocaina e cannabis) e dell'alcol (due bicchieri di vino, tre gin tonic e alcuni shot di tequila).