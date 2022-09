Se Salvini rischia di non prendere alcun ministero, ci potrebbe essere una crisi tra Lega e Fratelli d'Italia? Il leader del carroccio dovrà scegliere tra fare lavoro di squadra o essere egoista.

Fratelli d'Italia, vincitore assoluto delle elezioni politiche, potrebbe essere già in crisi con la Lega. Il leader del carroccio potrebbe non aver alcun ministero, ma per lui già si ipotizza una posizione. Ma Salvini accetterà poi un incarico che sa tanto di "ripiego"?

Aria di crisi tra Lega e Fratelli d'Italia: il compromesso tra vincitori e vinti

La Lega, come hanno sempre annunciato dal vertice, ha partecipato a queste elezioni per vincere ed essere una delle forze politiche sul podio. Peccato però che i risultati hanno parlato di un flop e molti pezzi grossi del Carroccio sono delusi, tra questi proprio Salvini. Ma nella "disgrazia" c'è una nota positiva, la loro coalizione ha stravinto le elezioni. Bisogna capire adesso se la Lega ragionerà in modo egoistico o farà squadra con la Meloni accettando anche delle condizioni "scomode".

Matteo Salvini rischia di non prendere alcun ministero

Matteo Salvini aveva in mente un solo obiettivo, voleva prendere ciò che gli era stato tolto nell'estate del 2019: il Viminale. La poltrona del ministero dell'Intero, ora occupata da Luciana Lamorgese, è tanto cara al leader leghista perché la sua politica è fortemente incentrata sul tema dell'immigrazione. Tra i suoi alleati, però, c'è già qualcuno che storce il naso e non vorrebbe dare a Salvini alcun ministero. Il motivo? Il nuovo governo deve essere filo-atlantista, soprattutto perché Giorgia Meloni ha twittato che continuerà a supportare l'Ucraina contro la Russia come ha sempre fatto; oltre a questo, la leader di FdI è anche a favore delle sanzioni.

Salvini, invece, sebbene abbia sempre supportato le sanzioni e sostenuto l'Ucraina, è stato ambiguo al Forum che si è tenuto a Cernobbio a inizio settembre 2022. Il leader della Lega aveva detto che sarebbe stato opportuno valutare le sanzioni e vedere se stavano facendo più male a noi o alla Russia. In quell'occasione, Giorgia Meloni, mentre l'alleato parlava, si mise letteralmente le "mani in fronte".

Questa sommatoria di cose, dalla clamorosa sconfitta elettorale alle posizioni ambigue poi smentite, ha aperto ad un dibattito che potrebbe formalizzarsi in una crisi nel centrodestra. Per ora queste sono solo voci di corridoio, ma fino a pochi mesi fa, dall'elezioni del Presidente della Repubblica alla fiducia al governo Draghi, la Meloni ha spesso attaccato Salvini e anche Berlusconi. La crisi però non si è mai formalizzata dato che il trio del centrodestra si è ricompattato ed ha dimostrato di essere più forte che mai.

E se a Salvini offrissero una poltrona "ripiego"? In bilico tra coesione ed egoismo

Adesso però non c'è spazio per le discussioni e la destra dovrà costruire un squadra di ministri, segretari, sottosegretari e presidenti del Parlamento. Le voci dicono che a Salvini potrebbe essere dato comunque un ruolo estremamente importante: la presidenza del Senato. Ma per il capo della Lega sarebbe un ripiego. Qualora queste voci dovessero rivelarsi vere, Salvini accetterà mostrando coesione e voglia di fare squadra o complicherà la formazione del governo finché non otterrà ciò che chiede? Intanto la Meloni si sta dimostrando costruttiva e altruista e vorrebbe addirittura lasciare una Camera all'opposizione, ma gli alleati hanno subito bocciato questa proposta.