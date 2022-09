E' il giorno della Lega a Pontida. Come sempre l'appuntamento di settembre è uno dei momenti principali dell'anno per il partito guidato da Matteo Salvini. E quest'anno, dopo lo stop per Covid, l'incontro di Pontida assume annche un valore ancora più importante visto che si tratta di un raduno che cade esattamente una settimana prima delle elezioni di domenica prossima, 25 settembre.

Matteo Salvini dovrebbe parlare come da programmi nel primo pomeriggio.

Matteo Salvini nella serata di ieri ha preso parte a una iniziativa elettorale a Milano e ha attaccato il premier Mario Draghi dopo la sua conferenza stampa di ieri:

Non ho tempo di seguire la conferenza stampa, penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di Draghi, almeno non c'è ancora un articolo costituzionale che lo impone. Ma a proposito di Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro.

E nella serata di ieri ha fatto il punto delle posizioni della Lega e ha anticipato alcuni dei temi del suo intervento in un'intervista al Tg La7 con il direttore del telegiornale Enrico Mentana. Ecco alcuni dei passaggi più importanti dell'intervento di Salvini su La7.

Elezioni Politiche 2022, Lega oggi a Pontida, Matteo Salvini: ”Il mio stipendio lo pagano gli italiani per risolvere i problemi degli italiani”

Enrico Mentana ha iniziato la sua intervista riportando le frasi di qualche sera fa di Giorgia Meloni sempre al TgLa7 in cui la leader di Fratelli d'Italia sostanzialmente "ha sottolineato come i toni di Salvini di questi ultimi giorni le siano sembrati polemici più al suo indirizzo che rispetto agli avversari".

Il tema è naturalmente lo scostamento di bilancio con i 30 miliardi che per Salvini sono necessari ora per dare una risposta a famiglie e imprese sul caro bollette mentre Meloni è meno propensa. Come lo stesso Draghi per il quale il bilancio non va toccato adesso.

Ecco la risposta di Salvini:

”Non c'è nessun dissapore tra noi. Io mi occupo di Italia, non di Russia, di Cina o altro. Il mio stipendio me lo pagano gli italiani per risolvere il problema degli italiani, per me il problema attuale è quello delle bollette, delle bollette della luce. Qualcuno potrà dire che io mi devo occupare di grande politica, di geopolitica, di condanna a Orban e di equilibri negli Stati Uniti".

Io invece mi occupo di bollette. Perchè settembre per tanti milioni di italiani sarà un mese infernale perchè tanti negozi chiudono, le fabbriche lasciano in cassa integrazione tante persone. Un padre o madre di famiglia se non portano a casa lo stipendio, ascoltano tutte le altre notizie ma sono arrabbiati, sono depressi. Non hanno voglia di sorridere, non riescono a pagare il mutuo.

"Mettere dei soldi per aiutare le persone a pagare le bollette non è un capriccio di Matteo Salvini ma è una emergenza nazionale perchè altrimenti rischiamo una strage di posti di lavoro. Un Covid di posti di lavoro, almeno un milione di lavoratori e lavoratrici nelle prossime settimane rischiano il posto di lavoro".

Elezioni Politiche 2022: ”Con Meloni e Berlusconi siamo d'accordo quasi su tutto”

"Con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è un programma comune, spiega Salvini, siamo d'accordo su quasi tutto, sulla riforma del fisco, la riforma della giustizia, la riforma delle pensioni, la lotta all'immigrazione clandestina, l'energia, il nucleare viva il nucleare pulito e sicuro".

Sulle bollette abbiamo una differenza. E' vero. Io penso che sia un urgenza adesso mentre Giorgia, Silvio e lo stesso Draghi dicono aspettiamo, valutiamo, vediamo tra qualche settimana, aspettiamo l'Europa. Anche a me piacerebbe che l'Europa intervenisse, siamo Unione. Mi piacerebbe che la Ue mettesse, facesse ma lo metterà? Interverrà ad esempio sul prezzo del gas? Probabilmente no perchè in Europa qualcuno ci sta guadagnando col gas a prezzo più caro.

"Sulle bollette non mi stanco di dire che è meglio mettere 30 miliardi adesso per tenere aperti, negozi, fabbriche e alberghi piuttosto che fare 100 miliardi di debito a dicembre per la presenza di un milione di disoccupati. Tutto qui”.

Elezioni Politiche 2022: ”Chi sceglie la Lega sceglie l'abolizione della Legge Fornero”

Salvini ha anticipato alcuni temi del suo intervento a Pontida.

"Chi sceglie la Lega sceglie l'abolizione della Legge Fornero. E annuncio che avremo un gazebo per raccogliere fondi per le Marche. Il vicepresidente delle Marche mi dice che c'è tanta gente ancora fuori casa. Ancora c'è una situazione molto difficile, fiumi, torrenti e boschi. Di questo ci occupiamo".

E parliamo di "futuro con decine di migliaia di persone in arrivo da tutta Italia. Sarà l'iniziativa politica più partecipata di tutte di questa campagna elettorale, parlano sindaci, amministratori e ministri. Parleremo di volontariato e disabilità, uno dei temi su cui Lega insiste da anni. Non vedenti, autismo ai ragazzi che non hanno insegnanti di sostegno".

"Se qualcuno per curiosità volesse venire è aperto a tutti”.

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: ”Se gli italiani vorranno dopo il 25 settembre sarò al Governo”

A domanda specifica di Enrico Mentana su cosa farà dopo il 25 settembre Salvini ha risposto:

”Governo, se gli italiani vorranno. Prima aspettiamo il voto degli italiani, non vorrei fare medagliette e scudetti. Io avuto gioia e onore di servire il mio paese per un anno al fianco di gente straordinaria come poliziotti e vigili del fuoco, e forze dell'ordine. Anche se per quell'incarico mi sto portando dietro anche 4 processi".