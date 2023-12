Legge bavaglio: cos'è e perché se ne parla dopo l'ok all'emendamento di Enrico Costa

Ennesimo bavaglio ai giornalisti che, dopo il via libera all'emendamento di Enrico Costa di Azione, si ritrovano a non poter più pubblicare i testi relativi alle ordinanze cautelari. Vediamo perché si parla proprio di legge bavaglio e cos'è.

Legge bavaglio: cos'è e perché se ne parla per l'emendamento di Costa

Nella giornata di martedì 19 dicembre 2023, la Camera ha dato l'ok all'emendamento di Enrico Costa di Azione inerente la legge di delegazione europea che vieta la pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Una norma che in molti hanno definito legge bavaglio.

Il testo è stato approvato con voto palese da 160 favorevoli e 70 contrari. Ad aver votato contro sono stati: Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e Partito Democratico. In un primo momento, il Governo Meloni aveva dato parere contrario all'emendamento di Costa, poi dopo la riformulazione del testo c'è stata l'approvazione della maggioranza.

Il primo testo presentato prevedeva il "divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare" fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare. Nella riformulazione, invece, si parla di divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza. Questo significa che, da adesso in poi, l'ordinanza cautelare potrà essere pubblicata soltanto dopo l'inizio del processo. Ricordiamo che l'ordinanza cautelare è il provvedimento con il quale i giudici formalizzano, su richiesta dei Pm, una misura cautelare. Ovviamente, contiene anche diverse informazioni sulla vicenda giudiziaria. Pertanto, si può tranquillamente parlare di legge bavaglio. Non a caso, Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha commentato:

Domani la Fnsi non sarà alla conferenza stampa di fine anno della premier Meloni e convocherà invece una giunta straordinaria per organizzare la mobilitazione della categoria, assieme alla società civile, contro il nuovo bavaglio al diritto di cronaca rappresentato dal divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. Chiediamo fin d'ora al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare una legge che potrebbe essere fonte di immani distorsioni dei diritti. Si tratta di un provvedimento liberticida non solo nei confronti dell'articolo 21 della Costituzione, ma anche nei confronti delle libertà individuali. È pericolosissimo che non si sappia se una persona viene arrestata o meno. E non è pericoloso solo per la libertà di stampa, è pericoloso anche per lo stesso destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere. (...) Il ricordo delle dittature, dei desaparecidos, delle persone che alle porte dell'Europa vengono fatte sparire senza che nessuno ne sappia nulla, penso ad esempio ad Alexei Navalny, deve far crescere la nostra attenzione, ma anche quella dei direttori dei giornali, che devono essere al fianco dei colleghi in questa lotta, e delle istituzioni.

Legge bavaglio tra pro e contrari: era davvero necessaria?

L'approvazione della legge bavaglio ha ovviamente fatto gioire quanti hanno votato a favore. Matilde Siracusano di Forza Italia ha dichiarato:

Un risultato positivo che ci soddisfa, un buon traguardo per ribadire ancora una volta l'importanza - per FI e per il Governo - del garantismo e della presunzione di innocenza, cardini chiave sui quali si fonda la nostra Costituzione.

Sulla stessa linea di pensiero Carlo Calenda, segretario di Azione:

"Ancora una volta grazie a Enrico Costa per il suo puntuale e straordinario lavoro sulla giustizia. Approvato alla Camera il nostro emendamento che vieta di riportare l'integrale o gli stralci delle ordinanze di custodia fino al termine dell'udienza preliminare. Un grande servizio di Enrico Costa, che si è battuto duramente per questa battaglia di civiltà e che risponde ai principi di garantismo e giusto processo previsti in Costituzione. Oggi più che mai la tutela dei diritti dell'imputato e la presunzione d'innocenza sono assicurati".

Del tutto insoddisfatti coloro che hanno votato contro la legge bavaglio. Angelo Bonelli e Devis Dori di Verdi e Sinistra hanno dichiarato:

L'emendamento a firma Costa riformulato sulla legge delegazione europea in mano a questo governo può diventare un nuovo bavaglio alla libertà di stampa. Non possiamo certo ritenere che questo ministero della Giustizia che alterna annunci garantisti e panpenalismo di fatto possa avere il giusto equilibrio per trattare un tema così delicato. Nessuna delega in bianco al ministro della Giustizia Nordio, che passa lunghi periodi fuori dai monitor della politica, come sta avvenendo con la riforma della prescrizione.

Malcontento anche tra le fila del Movimento 5 Stelle (Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano):