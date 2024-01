Cos'è la Legge sulla beneficenza dopo il caso "Ferragni-Balocco": ecco cosa prevede

Il clamore mediatico del cosiddetto "Pandoro Gate" ha evidenziato alcune lacune nella normativa esistente sulla beneficenza, soprattutto quando riguarda aziende operanti nel marketing. Per questo motivo, come del resto la Premier Meloni ha già annunciato nell'ultima conferenza stampa, il governo pensa a una nuova legge sulla beneficenza che alcuni media hanno già soprannominato "Legge Ferragni". Ecco quali sono le ipotesi in campo alle quali si lavora nel ministero del Lavoro e quello dell’Economia che hanno un ruolo diretto nella questione delle aziende operanti nel Terzo Settore.

In cantiere nuova legge sulla beneficenza

"C’è una questione di trasparenza sulla beneficenza su cui forse bisogna lavorare", aveva anticipato la premier con un implicito riferimento al caso Ferragni legato alla multa dell'Antitrust e tutto quello che è emerso in seguito. Per Giorgia Meloni " capire quali sono oggi le regole di trasparenza ed eventualmente immaginarne di migliori potrebbe essere utile per tutti".

Una normativa legata alla beneficenza ovviamente esiste ma il cosiddetto "Pandoro Gate" ha dimostrato che è necessario integrarla con nuove norme sulla trasparenza in primo luogo ad aziende e società che potrebbero veder aumentate le vendite proprio in virtù della causa benefica.

Perché occorre fare in fretta

A prescindere dalle inchieste giudiziarie - che dopo il caso Balocco si sono intensificate - il clamore mediatico del caso Ferragni, non rischia "solo" di danneggiare seriamente l'immagine finora patinata dell'influencer (di recente la Coca Cola avrebbe sospeso uno spot previsto poco prima del Festival di Sanremo) ma anche quella di tante aziende del Terzo Settore che nulla hanno a che vedere con la faccenda. Per questo il governo intende operare in fretta: volenti o nolenti, nell'era dei social, il caso Ferragni/Balocco ha avuto un risvolto pubblico che non può essere ignorato. Chi teme che un aumento della burocrazia per le aziende del Terzo Settore legato alla nuova normativa, possa danneggiare le iniziative benefiche, probabilmente non ha capito che la sfiducia dei consumatori alla lunga è decisamente più pericolosa.

Le idee al vaglio

Da quanto trapela, la premier, già nei giorni scorsi ha mobilitato gli uffici del governo chiedendo ‘un’informativa’ sul tema. E sia al Ministero del Lavoro che a quello dell’Economia, che hanno un ruolo diretto in tutto ciò che riguarda il Terzo settore, si sono messi all’opera. Evidenziando una serie di criticità nella normativa attuale”. Zone d'ombra del resto più volte denunciate in passato dalle inchieste dell'opinionista Selvaggia Lucarelli.

Tra le idee al vaglio c’è quella di far sì che venga specificato se la somma da devolvere è già stata fissata. se è stata già elargita, oppure se essa dipenda in qualche misura dall’andamento delle vendite. In questo caso sarà necessario indicare con chiarezza quale percentuale dei guadagni verrà destinata alla causa benefica. Occorre inoltre che siano chiare al consumatore non solo tutti i dettagli e le modalità dell'iniziativa sposata da un'azienda ma anche se l’eventuale partnership con un testimonial che presta la propria immagine per lanciare un prodotto legato alla beneficenza sia o meno retribuita.

Già da queste anticipazioni finora circolate sui media, si capisce il legame con il "Pandoro Gate", tanto che alcuni media hanno già definito la legge in cantiere come "Legge Ferragni".

C'è da studiare in che modo il consumatore potrà essere informato di tutti i dettagli dell'iniziativa benefica. Probabilmente i numeri dovranno essere rendicontati, conoscibili e disponibili per tutti i consumatori, magari sul sito web dell’azienda che promuove la campagna. Nel caso di prodotti venduti "a scaffale" si potrebbe specificare con un asterisco la parte del ricavato devoluto in beneficenza.