Legge di Bilancio 2023: misure contro il caro bollette, pensioni, ma anche flat tax e modifiche al reddito di cittadinanza. Il governo Meloni si prepara a inviare il disegno di legge, da approvare entro fine anno. Ma i soldi non bastano per tutte le promesse avanzate in campagna elettorale.

È cominciata, ormai, la corsa del governo Meloni verso l’approvazione del documento che contiene le previsioni in merito alle entrate e alle uscite dello Stato. Un impegno che deve essere rispettato entro il 31 dicembre e che tra soli 10 giorni dovrebbe vedersi concretizzato uno dei primi step: l’arrivo in Parlamento.

I dossier aperti non sono pochi. Al nuovo esecutivo va in “eredità” dal governo Draghi il nodo sulle pensioni. Un tema destinato, ancora una volta, a non essere la priorità. Cittadini e imprese, infatti, stanno facendo i conti con l’aumento dei costi di bollette e benzina. La crisi energetica richiede interventi tempestivi.

Ed è proprio la Premier, così come il Ministro dell’Economia Giorgetti, a lasciar intendere che i soldi della Legge di Bilancio saranno impiegati proprio per sostenere gli italiani nella lotta al caro bollette.

A questo, però, si aggiungono anche le promesse avanzate in campagna elettorale, tra flat tax con l’estensione a più partite IVA, le modifiche che rivoluzioneranno il reddito di cittadinanza e la revisione dei bonus edilizi.

Il problema è che i soldi non ci sono. Non per mantenere tutte le promesse.

Legge di Bilancio 2023, le risorse contro il caro bollette

La priorità è tutta sulla crisi energetica e sulla necessità di tendere una mano a cittadini e imprese, messe in ginocchio dall’aumento dei costi per luce, gas e benzina.

Si tratta di una delle poche certezze in merito alla Legge di Bilancio 2023: il governo Meloni dovrà fare i conti con il caro energia, tra misure da riconfermare fino alla fine dell’anno e nuovi aiuti da introdurre.

Un primo passo, in questo senso, è rappresentato dal lavoro del governo che vira verso un nuovo decreto Aiuti (sarebbe il decreto Aiuti Quater) con l’obiettivo di prorogare misure oggi attive, per esempio i crediti d’imposta per le imprese e il taglio dell’accisa sui carburanti da prorogare fino alla fine dell’anno. Con la Manovra, poi, dovrebbero crescere gli aiuti in tal senso.

Sono 30 miliardi nel complesso i fondi destinati ad aiutare cittadini, famiglie e imprese contro il caro bollette, considerando i 9 miliardi lasciati in eredità dal precedente esecutivo e i restanti 21 miliardi per il prossimo anno.

È chiaro, dunque, che i soldi non ci sono e che verosimilmente nella Legge di Bilancio 2023 non potranno trovare posto tutte le promesse del centrodestra.

Legge di Bilancio 2023 e nodo pensioni, tra proroghe e nuove misure

Dopo il governo Draghi è ora il governo Meloni a dover fare i conti con il nodo pensioni, mettendo in atto tentativi per evitare di tornare alla tanto temuta legge Fornero.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha anticipato che nella Legge di Bilancio 2023 troverà posto Quota 41, una soluzione che, però, prevedrebbe una spesa extra da parte dello Stato di 5 miliardi l’anno.

Sul fronte pensioni, inoltre, la Manovra dovrebbe contenere la proroga di Opzione Donna (con l’ipotesi di Opzione Uomo ancora aperta) e Ape Sociale, entrambe in scadenza a dicembre 2022.

Legge di Bilancio 2023, le possibili misure del governo Meloni

Ma non ci sono soltanto le misure urgenti per contrastare la crisi energetica e la necessità di lavorare a una riforma pensioni che non ha mai visto la luce.

Il governo Meloni, con la Legge di Bilancio 2023, potrebbe voler porre l’accento su altre misure di cui si è tanto parlato in questi ultimi mesi.

Solo qualche giorno fa, la Premier aveva chiarito che si sarebbe fatto a meno dei bonus inutili, in particolare per quanto riguarda il nodo sul caro bollette. È invece più antica la discussione intorno al reddito di cittadinanza.

In questo caso, si parla ancora di modifiche e non di una cancellazione effettiva. La misura, la cui spesa per il 2023 ammonterebbe a ulteriori 9 miliardi, potrebbe essere rivoluzionata, apportando tagli alla durata del beneficio e prevedendo requisiti più stringenti.

Ancora, il governo Meloni potrebbe prepararsi a varare la flat tax anche per partite IVA con redditi fino a 90mila o 100mila euro.

Legge di Bilancio 2023 entro il 31 dicembre, ma mancano i soldi: a quanto ammontano le risorse

È sbarcata il 4 novembre in Consiglio dei Ministri la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica. Si tratta del primo passo verso la Legge di Bilancio.

A disposizione della Manovra ci sono 30 miliardi di euro da utilizzare per le misure contro il caro bollette. Viene da chiedersi, però, da dove potranno arrivare le risorse per le altre misure.

Una possibilità è che i fondi possano provenire dai tagli sul reddito di cittadinanza e sul Superbonus 110%. Anche qualora si concretizzasse questa opportunità non si tratterebbe comunque di cifre ingenti.

È probabile, dunque, che il governo non possa mantenere tutte le promesse o che proverà a trovare i soldi mediante ulteriori tagli, virando le risorse ora destinate a misure che non hanno funzionato verso i nuovi interventi.

Ciò che è certo è che si tratta di una corsa contro il tempo per il nuovo esecutivo. L’obiettivo è consegnare la bozza del provvedimento al più presto in Parlamento.