Stanno facendo il giro del web e dei telegiornali nazionali le dimissioni annunciate questa mattina da Letizia Moratti. Ne ha dato notizia lei stessa con un comunicato in cui ne spiega le ragioni, cioè il venir meno del rapporto di fiducia nei confronti di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia dal 2018. La Moratti rinuncia così alla carica di vicepresidente e assessora al welfare dopo il silenzio degli ultimi giorni.

Letizia Moratti spiega i motivi delle dimissioni. Al lavoro per il passaggio di consegne

"Per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l'esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione.”

Queste le dure parole di Letizia Moratti in cui fa capire che starebbe pensando alle dimissioni da diverso tempo. Il motivo? Il venir meno del rapporto di fiducia con Fontana.

"Un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell'azione di questa Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all'interesse dei cittadini lombardi. Una scelta di chiarezza di cui mi faccio pienamente carico, anche in considerazione dei provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia.”

Dunque un “segnale” con il quale l’ex assessore vuole “condannare” le inefficenze amministrative che di fatto hanno ostacolato il suo operato. La Moratti ha già avviato un piano per organizzare il passaggio al suo successore e ha fatto sapere che resterà disponibile per collaborare nell'attuazione dei progetti già in corso, soprattutto in merito alla “salute dei cittadini” e per la realizzazione di “Case di Comunità e per ridurre drasticamente le liste di attesa negli ambulatori.”

Forti polemiche alla linea "pro no-vax" del Governo

La dimissionaria Moratti non risparmia accese polemiche al decreto approvato dal governo Meloni su mascherine e il rientro anticipato dei medici no vax. Ha aggiunto: